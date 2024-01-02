科技昨夜今晨 0102：国产首艘大型邮轮启航；2023 年全国电影票房 549.15 亿元，国产票房占 83.77%；小鹏 X9 纯电 MPV 上市，35.98 万元起

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 1 月 2 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1、华为何刚：2023 年是鸿蒙原生应用的开局之年，2024 年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年

华为终端 BG 首席运营官何刚 1 月 1 日发文称，刚刚过去的 2023 年，是不平凡的一年，也是鸿蒙原生应用的开局之年；今天，是 2024 年的第一天，这一年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年。>> 查看详情

2、小鹏 X9 纯电 MPV 上市：标配后轮转向、双腔空悬，售价 35.98 万元起

1 月 1 日晚小鹏汽车首款 MPV 小鹏 X9 正式上市并同步开启交付。作为扶摇架构旗舰车型，小鹏 X9 承接全域 800V、前后一体式铝压铸、XNGP 等扶摇架构核心技术，并成为全球唯一标配后轮转向的 MPV 车型，致力于成为“超智驾大七座”，新车售价 35.98 万元起。>> 查看详情

3、比亚迪 2023 年新能源汽车销量 302.44 万辆同比增长 62.3%，夺得全球新能源汽车销冠

比亚迪公告，12 月新能源汽车销量 34.1 万辆，2023 年累计销量 302.44 万辆，同比增长 62.3%。

比亚迪年度销量超额完成年初定下的 300 万辆目标，增长势头迅猛，不仅一举夺得了中国汽车年度销冠，也夺得了全球新能源汽车销冠。>> 查看详情

4、国产首艘大型邮轮“爱达・魔都号”正式启航，4930 元 / 人起

国产首艘大型邮轮“爱达・魔都号”已圆满完成两个试运营航次，1 月 1 日正式从上海吴淞口国际邮轮港出发，执航上海至东北亚经典旅游目的地的国际邮轮航线。 “爱达・魔都号”首航售价 4930 元 / 人起，共 7 天 6 晚，航线为上海-济州（西归浦）-长崎-福冈-上海。>> 查看详情

5、李想：理想汽车 2024 年挑战 80 万年销量、10 万月销量

理想汽车公布 2023 年 12 月及全年销量后，CEO 李想发文感谢，并表示 2024 年挑战将更高的目标：800000（年销量）、100000（月销量）、30000（单车型月销量）、2000（高速 + 城区超充站）。>> 查看详情

6、继成为今年最能赚钱的人之后，马斯克重回世界首富宝座

根据彭博社的“彭博亿万富豪指数”数据显示，2023 年世界上最富有的 500 人净资产总和激增 1.5 万亿美元（约 10.68 万亿元人民币），彻底从去年损失 1.4 万亿美元的阴霾中走出来。

马斯克此番成功超越法国奢侈品大亨贝尔纳・阿尔诺（IT之家注：LV 母公司 LVMH 掌门人），重新夺回了世界首富的头衔。>> 查看详情

7、比亚迪仰望 U6 轿车实车曝光，展示“家传技艺”原地掉头

博主 @吴颖碎碎念 日前放出了一段神秘新车视频，展示的是这款车“原地掉头”的本领。吴颖声称这款新车“疑似是”比亚迪仰望 U6，IT之家将该车和以往被曝光的谍照、专利图进行对比之后，基本确定这款新车就是仰望 U6 的测试车。>> 查看详情

8、段永平支持母校浙江大学，再捐 10 亿元 +

浙江大学宣布，在 2024 年新年来临之际，浙江大学杰出校友段永平再度向浙江大学教育基金会进行大额捐赠，合计超 10 亿元。>> 查看详情

9、央行同意支付宝中国变更为无实际控制人

央行近日发布银许准予决字〔2023〕第 189 号文，同意支付宝（中国）网络技术有限公司变更为无实际控制人。央行近日发布银许准予决字〔2023〕第 189 号文，同意支付宝（中国）网络技术有限公司变更为无实际控制人。>> 查看详情

10、欧盟：2024 年起 USB-C 将成当地电子设备通用标准，2026 年适用于笔记本电脑

欧盟委员会 12 月 30 日下午宣布，从 2024 年起，USB-C 将成为欧盟电子设备的通用标准。“大家久等了。这意味着更好的充电技术、更少的电子垃圾，寻找您所需的充电器也将更加容易了！”>> 查看详情

11、市值仅 3000 万美元，法拉第未来收到纳斯达克退市通知

综合界面新闻、路透社报道，法拉第未来 12 月 29 日发布公告，称于 12 月 28 日收到纳斯达克关于退市或不符合继续上市规则或标准的通知。

根据通知，法拉第未来未能遵守要求最低收盘股价为 1 美元的上市规则。而它必须在 2024 年 6 月 25 日之前将股价至少连续 10 天提高到规定水平，才可重新达到要求。>> 查看详情

12、京东跨年晚会送刘强东座驾东风猛士 M50，还有特斯拉汽车、iPhone15 等

12 月 30 日，据京东黑板报消息，湖南卫视 2023-2024 跨年演唱会直播期间，京东将送出刘强东的座驾，也是他最喜欢的一辆越野车 —— 东风猛士 M50，同时还有特斯拉汽车、iPhone15 等惊喜大奖。>> 查看详情

13、中国信通院：运营商“来电免打扰”用户破 6 亿，累计提供骚扰电话防护超 540 亿次

据中国信通院官方公众号，截至 2023 年 11 月底，全国注册“来电免打扰”服务的用户数量已经突破 6 亿，累计依据用户意愿提供骚扰电话防护超过 540 亿次。>> 查看详情

14、印度法院下令释放 vivo 在印公司高管

据路透社报道，当地时间 12 月 30 日，印度一家法院下令释放 vivo 印度分公司的两名高级员工。>> 查看详情

15、2023 年全国电影票房 549.15 亿元，国产票房占 83.77%

据国家电影局统计数据显示，2023 年全国电影票房 549.15 亿元，国产电影票房 460.05 亿元，占比为 83.77%，城市院线观影人次为 12.99 亿，全年票房过亿元影片共 73 部，其中国产影片 50 部，11 部影片票房突破 10 亿均为国产影片。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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