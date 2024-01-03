前网之易负责人张栋回应暴雪国服回归进度：暴雪中国发言最准确但无人相信

IT之家 1 月 3 日消息，网易前高管张栋（@继续扫地的咚咚）今日针对暴雪国服回归进度的问题进行回应称，“目前为止所有的发言里最准确的是暴雪中国，搞笑的是没有人相信他们。”

不久之前，暴雪中国对于“网易暴雪重新合作，代理引进《魔兽世界》国服”相关消息的回应是“谢谢关注，我们这边目前没有可以分享的信息或者更新”。至于网易这边，此前则表示“不予回应”。

资料显示，2005 年，张栋加入腾讯互动娱乐事业部，任产品经理。2009 年，张栋加入巨人网络，任《征途 2》等项目产品总监。2013 年，张栋加入网易，组建了网易暴雪游戏中国发行和电竞团队，发行和运营了《炉石传说》、《暗黑破坏神 3》、《风暴英雄》、《守望先锋》等游戏和《魔兽世界》多个资料片的国服版本，此后历任上海合作部总经理，上海网之易法定代表人及执行董事等职位。2022 年起，张栋加入网易云音乐管理团队，负责商业化及市场等多项工作，同时担任公司法定代表人。2024 年起，张栋回归巨人网络任 CEO 职务。

据IT之家此前报道，前不久的 12 月 30 日，网易有爱的《魔兽世界》插件包在时隔将近 1 年之后终于迎来更新。

更早之前的 12 月 27 日，曾有多位知情人士向 21 财经表示，暴雪和网易的“复合”事宜已经在日程中。业内人士均表示，此番再度合作，核心还是看重中国市场的巨大潜力。

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