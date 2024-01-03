微信：加大“自媒体”造谣传谣、假冒仿冒等问题的治理力度

IT之家 1 月 3 日消息，IT之家从微信珊瑚安全公众号获悉，为进一步治理“自媒体”违规问题，维护健康安全的平台生态，微信加大“自媒体”造谣传谣、假冒仿冒等问题的治理力度，进一步引导“自媒体”创作者规范打标，切实履行平台主体责任，持续落实“清朗・从严整治‘自媒体’乱象”专项行动、《关于加强“自媒体”管理的通知》等有关要求，从严处置相关违规账号和内容。

1、从严打击造谣传谣，搬运传播谣言的“自媒体”微信高度重视网络谣言治理工作，聚焦“自媒体”专项中打击造谣传谣行为的工作要求，2023 年 12 月至今，平台累计处置相关谣言信息 4216 条，个别账号拼接发布旧闻内容，传播不实信息，结合《关于加强“自媒体”管理的通知》(以下简称《通知》) 要求和平台规则，对账号“创意 *** 运动” “星星 ***111 ”“ 彩 ** 意”“还 * 在”，予以限制“粉丝”新增及账号阶梯封禁处置。⊙从严打击假冒仿冒官方机构、新闻媒体和特定专业人员的“自媒体”

在日常治理的过程中，我们发现仍有个别“自媒体”账号通过混淆名称、虚构信息等形式，假冒仿冒官方机构、新闻媒体及特定专业人员，发布内容误导公众，2023 年 12 月至今，平台共处置假冒仿冒账号 1268 个，根据账号违规程度，对严重违规账号“宁 ** 业”进行永久封禁，对“潼 ** 气”“舟 ** 计”等账号平台予以清空资料及账号阶梯封禁处置。

2、从严打击涉违规营利行为的“自媒体”

近期平台针对违规营利“自媒体”开展重点排查，“柳姑 ****803”“糊 * 点”等账号为吸引流量，通过虚假摆拍蹭炒热点，并进行违规引流，破坏了平台生态，结合《通知》要求和平台规则，根据违规程度，分别予以限制“粉丝”新增、限制营利能力限制、账号阶梯禁言等处置。

3、进一步规范信息来源标注

为进一步规范“自媒体”创作行为，加强对不实信息的治理，积极打造绿色、安全的平台生态，平台已开放标识一键勾选能力，“自媒体”创作者在发布内容时，可以根据具体情况自主选择标识，用户也可以根据标识更好地辨别内容，不少创作者积极体验，主动根据《通知》要求和平台规则勾选内容标识，进一步助力平台优化内容标识能力。

部分规范打标案例

平台近期巡查发现，在发布涉及国内外热点事件信息时，个别“自媒体”仍未进行规范标注，根据《通知》要求，“自媒体”账号发布传播相关信息时应准确标注内容来源，避免因缺少信息来源标注造成用户对热点事件的误解，对于未规范进行信息来源标注的账号，平台将会进行提醒并限制未规范打标内容的传播，对平台多次提醒仍未规范打标的“自媒体”账号，将依照《通知》要求和平台规则进行处置。

部分未规范打标案例

后续平台也将不断优化改进产品功能，为用户提供更优质体验，同时我们也呼吁“自媒体”创作者加强自律，规范自身运营行为，共同守护清朗网络生态。

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