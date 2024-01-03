微信 2024 年首更：安卓版 8.0.45 最新官方正式版更新内容汇总

IT之家的朋友们，大家好，我是雨仔。

微信推送了安卓平台 8.0.45 正式版更新，这是微信在 2024 年首次更新。

安装包的文件大小为 253.81 MB，更新日志是倒背如流的那句 —— 修复了一些已知问题。

经测试，本次更新的主要变化在于多个界面的改版，微信团队着重调整细节。

此外有消息称，微信视频号目前在评估关于一级入口开放的风险系数。

接下来，就为大家详细演示一下新版本的更新情况。

一・发文件界面改版

这处改动和 iOS 新版本的调整如出一辙，以前在聊天记录界面点击“文件”给好友发送文件，界面上方有一个“聊天中的文件”菜单。

点击该菜单会弹出四个标签：聊天中的文件、收藏中的文件、手机存储、手机相册。

在新版本中，这四个标签不再藏于二级菜单中，而是在界面中一字排开、直接显示，且命名有所变化：聊天、收藏、手机相册、手机文件。

还有发送按钮，从右上角移至右下角，聊天和收藏中的文件支持搜索。

以及在发文件时，也不再像之前那样一次只能发一个，变成可以跨标签同时选择多个。

对比来看，改版后的界面更为清爽，发文件的操作也很是优雅，实用性和便捷性双提升。

二・音频播放器界面调整

同样是跟进 iOS 的调整，新版本也对安卓平台的音频播放器进行了改动。

原本音频播放器操作台的五个按键从左到右分别是：倍速、后退 15 秒、播放、快进 30 秒、定时。

新界面变成了：后退 15 秒、切上一篇、播放、切下一篇、快进 30 秒。

至于调整倍速的按键，则挪到了进度条下方中央，以及定时按键，隐藏在分享按钮中。

三・小程序个人中心界面调整

小程序个人中心界面中新增了一个选项，名为“发现小程序个性化推荐”。

介绍显示，开启后，将在“发现 > 小程序 > 发现小程序”基于你的小程序使用记录推荐你可能感兴趣的小程序。

但需要注意的是，并非是所有用户在更新后都出现了该选项，预计会逐步覆盖。

四・语音多人通话界面调整

微信多人语音通话界面有一处细微的调整，如果用户连接了外放设备，那么在通话界面点击“扬声器”，可以切换选择。

蓝牙、耳机、音响、扬声器…… 无缝切换，让声音在外放设备中播放。

发起通话时，点击左上角进行浮窗，会有铃声播放，收到通话并缩小为浮窗，会保持静音，没有铃声播放。

五・视频号电台位置调整

新版本中，视频号电台图标的位置发生了调整。

原本其位置位于头像 / 名称的右侧，现在挪到了简介的下方，名称变为“音乐电台”，图标变成了彩色，且会显示收听人数。

六・看一看界面微调

看一看界面的这处改动较为隐蔽，原本位于右上角的搜索图标被砍掉了。这样的话，在该界面就无法搜索内容了。

七・公众号主页界面调整

在之前的内测版中，这处调整就已经出现了，公众号主页界面会显示“已实名”的标志。

在 10 月，微信曾公布过一项政策 ——

为维护良好网络传播秩序，推动健康、有序的网络空间建设，增强头部“自媒体”账号可信度，便于公众为公共利益实施监督，微信将分批次分阶段引导“粉丝”量 50 万以上的“自媒体”账号对外展示实名信息，将首先引导 100 万“粉丝”以上的“自媒体”账号对外展示实名信息。

八・公众号文章界面改版

经网友反馈，微信公众号文章界面出现了重大改版。

原本底部的排列为左侧是公众号的图标和名称，右侧是分享、收藏、在看、点赞的图标。改版后，左侧不变，右侧图标变为点赞、转发、在看和评论，且图标下方均会显示数量。

用户想要收藏文章，不能直接操作了，因为选项移到了右上角的“…”中。以及，在没看完文章的情况下先行看留言，系统会进行记录，点击右侧的“继续阅读”，可以回到先前所看的内容处。

不过，该功能目前处于灰度测试阶段，只有少许用户能尝鲜。

One more thing・增加视频号一级入口

据 @微信观察员 的消息，视频号目前在评估关于一级入口开放的风险系数。

倘若消息无误且微信最终评估通过，那就意味着微信主界面会增加第五个标签给视频号。如此一来，这将是微信最近十年来首次增加新标签，属于重磅改动。

以上就是微信安卓平台 8.0.45 正式版的更新详情了，整体来看，和 iOS 平台的最新改动大同小异，两端的区别逐渐消除。

2024 年已然开启，不知在这一年里，微信 9.0 版本能否如期而至。

如何下载微信最新官方内测版？

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