索尼 PS4 独占赛车游戏《GT Sport》已下架，本月底彻底关服

IT之家 1 月 3 日消息，2023 年 10 月，索尼和 Polyphony Digital 工作室宣布，2017 年发售的模拟赛车游戏《GT Sport》将于 2024 年 1 月 31 日永久关停线上服务器。距离这一天仅剩不到一个月，这款经典作品却已经悄然从 PlayStation 数字商店下架，新玩家无法再通过数字渠道购买。

据IT之家了解，《GT Sport》下架的原因与大部分赛车游戏类似，与车厂授权费用有关。随着授权合同的到期，游戏中的部分车辆数据将无法继续使用，因此大部分赛车游戏最终都会面临下架的命运。《GT Sport》的离场虽然令人遗憾，但也在意料之中。

对于已经拥有游戏的玩家来说，还有一个月的时间可以享受线上赛事的乐趣。在服务器关闭后，玩家将无法再访问《GT Sport》的在线功能，包括开放游戏大厅、汽车库的车辆涂装以及运动模式。不过游戏的离线模式，如分屏多人游戏、单人战役、世界巡回赛和计时赛等，将继续保持可用状态。此外，游戏的所有 DLC 已从 2023 年 12 月 1 日起全部下架，但在此之前购买的任何附加内容仍然可以在游戏中使用。

不过，还有一个问题悬而未决：目前《GT Sport》的存档系统需要联网才能保存，那么在服务器关闭之后，玩家的游戏进度是否会受到影响？官方目前还没有给出明确答复，但很有可能在服务器关闭之前推出一个补丁，支持本地存档功能。

《GT Sport》是专为 PlayStation 4 发布的《GT 赛车》系列的一部作品，而该系列的最新作品是于 2022 年发布的《GT7》。《GT Sport》是该系列中第一个支持虚拟现实（VR）的游戏，也是唯一支持原始 PlayStation VR 的游戏。

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