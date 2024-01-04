苹果 Vision Pro 头显新专利获批：使用偏振光改善眼球追踪

IT之家 1 月 4 日消息，根据美国商标和专利局（USPTO）近日公示的清单，苹果公司获得了一项关于 Vision Pro 头显的技术专利，使用红外线（IR）等偏振光，来改善眼睛相关的功能和追踪装置。

苹果表示传统眼睛追踪装备使用的并非偏振光，从而存在诸多局限性，例如在捕捉过程中可能会意外捕捉到睫毛和眼皮的反射，从而影响虹膜识别、眼球 / 目光追踪。

苹果公司在专利中，使用偏振红外（IR）光改善眼睛相关功能。在苹果提供的实例中，头显包括一个眼部摄像头系统，该系统包括一个或多个红外摄像头，可以捕捉用户眼睛的图像，经过处理后可以执行虹膜识别、注视跟踪或其他与眼睛相关的功能。

其中至少配有一个光偏振元件，用于捕捉用户眼睛（或其他面部特征）图像的光线路径，提高相关装置的性能。

IT之家附上专利图 8 图解，在该实施案例中，带有红外 LED 的红外眼部摄像头可追踪眼睛变化。

该系统可以对眼部摄像头捕捉到的虹膜图像进行处理，例如进行虹膜识别，以确定头显佩戴者是否有使用权限。眼部摄像头捕捉到的眼球图像也可以进行处理，以确定用户相对于显示屏的当前视轴和注视点。

苹果公司的上述专利图 9A 和 9B 展示了一个 HMD 示例中眼部摄像头系统的组件，其中眼部摄像头 #940 通过目镜或眼球透镜 #920 对用户眼睛 #992 的反射进行成像，LED #900 则通过眼球透镜对眼睛进行照明。

图 13A 和 13B 展示了根据某些实施例使用偏振光增强对比度的情况。图 13A 显示的是使用非偏振光拍摄的虹膜-瞳孔边界对比度较低的虹膜图像。图 13B 显示的是用偏振光拍摄的虹膜-瞳孔边界对比度较低的虹膜图像。

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