消息称《人生切割术》第二季拍摄工作已接近尾声，最快 6 月公布上映日期

IT之家 1 月 4 日消息，根据 Reddit 网友 Newtsickle 分享的帖子，她偶遇了《人生切割术》剧中凯西女士的扮演者迪辰・拉克曼（Dichen Lachman），从中获得了第二季最新消息。

Newtsickle 表示在新年前夕，在一家餐厅偶遇拉克曼，然后就上前和这位明星合影。在寒暄中拉克曼透露剧组“将在几个月内完成第二季的拍摄！”。

目前无法确认两人之间的对话，如果消息属实，那么《人生切割术》第二季拍摄工作最快今年 2 月杀青，再加上后续几个月的制作时间，预估会在苹果 WWDC 上看到这部电视剧的消息。

IT之家昨日报道，苹果公司今天通过 Apple TV 官方账号，发布了《人生切割术》第二季新预告，配图中仅显示该剧主演亚当-斯科特（Adam Scott）的一张照片。

在 ALT 图片说明中写道：

《人生切割术》剧照。马克・斯科特（亚当・斯科特 Adam Scott 饰）的特写镜头，他正对着一面空白的白墙直视前方，黑色西装外套和白色纽扣衬衫的上衣清晰可见，他表情痛苦。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。