拼多多内部不满意，消息称多多买菜本地生活业务已完全暂停

IT之家 1 月 4 日消息，据《晚点 LatePost》，拼多多旗下社区团购业务多多买菜已经在 2023 年 12 月中旬启动了本地生活到店业务的招商工作，涉及餐饮、酒店、景点等领域。

据称，多多买菜的本地生活项目原计划于 2024 年 2 月春节后在全国上线，但 2023 年最后一周有部分地区的招商人员接到指令称该项目已暂停。对此，拼多多官方表示“本地生活业务已完全停掉”。

有多位接近拼多多的知情人士透露：拼多多此前计划用三个月的亏损冲击美团主业，最好的情况就是美团碍于压力收缩甚至放弃美团优选业务，但实际上这个战略级项目并不能让管理层满意。他们指出，多多买菜消耗了大量内部资源，最终面对的是一个低单价、低毛利的生意，在这种情况下即使多多买菜成为行业第一也未能实现整体盈利。

拼多多于 2023 年 11 月 28 日发布了第三季度财报：季度收入同比增长 94% 至 688.4 亿元；营业利润同比增长 60% 至 166.56 亿元。第三季度，拼多多交易服务营收 291.527 亿元，同比增长 315%，其中可能来自于多多买菜、Temu 等的贡献。

截至IT之家发稿，拼多多美股报价 148.95 美元每股，市值达 1978.93 亿美元（当前约 1.41 万亿元人民币），而阿里巴巴目前约为 1948.01 亿美元。

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