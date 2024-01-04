中汽协：2023 年 1-11 月我国汽车零部件进口金额同比下降 14.4%

IT之家 1 月 4 日消息，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023 年 11 月，汽车零部件进口金额环比小幅增长，同比小幅下降。当月进口金额 25.7 亿美元（IT之家备注：当前约 184.01 亿元人民币），环比增长 5%，同比下降 6.1%。

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2023 年 1-11 月，汽车零部件进口金额 268.3 亿美元（当前约 1921.03 亿元人民币），同比下降 14.4%。在汽车零部件主要品种中，与上年同期相比，其他汽车相关产品进口金额小幅增长，其他三大类汽车零部件品种进口金额均呈较快下降。

2023 年 11 月，汽车整车进口表现好于上月，环比小幅增长，同比也较快增长。当月共进口 8.3 万辆，环比增长 4.2%，同比增长 20.8%；整车进口金额 45.9 亿美元（当前约 328.64 亿元人民币），环比增长 0.6%，同比增长 9.2%。

2023 年 1-11 月，汽车整车共进口 71.9 万辆，同比下降 11.7%；整车进口金额 427.4 亿美元（当前约 3060.18 亿元人民币），同比下降 14%。在汽车主要进口品种中，与上年同期相比，轿车、越野车和小型客车进口量均较快下降。1-11 月，上述三大类汽车品种共进口 65.3 万辆，占汽车进口总量的 90.8%。

2023 年 11 月，汽车整车出口表现低于上月，整车出口量环比微降，同比保持快速增长。当月共出口 52.4 万辆，环比下降 0.6%，同比增长 41.5%；整车出口金额 98.2 亿美元，环比下降 4.4%，同比增长 27.9%。

2023 年 1-11 月，汽车整车共出口 476.2 万辆，同比增长 59.6%；整车出口金额 927.1 亿美元，同比增长 70.7%。在汽车主要出口品种中，与上年同期相比，纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口量保持不同程度增长，其中轿车和纯电动机动车增速更为显著。2023 年 1-11 月，上述四大类品种共出口 431.1 万辆，占汽车出口总量的 90.5%。

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