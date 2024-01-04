realme 将 2024 年定义为真我的“品牌焕新之年”，新口号“Make it real”

IT之家 1 月 4 日消息，realme CEO、创始人李炳忠 1 月 3 日发布长文，真我进入成立以来的第六年，官方将这一年定义为真我的“品牌焕新之年”。

据介绍，realme 对 Logo 进行了调整，在延续品牌核心资产的同时进行优化，以更简洁化、国际化的形象出现。

▲ realme 官方 X 账号已改为“Make it real”新口号

realme 在全球将品牌精神重新诠释为“Make it real”，把用户放在更中心的位置。中文 Slogan 也将在保留“敢越级”的基础上，赋予它更多意义。

李炳忠还透露，realme 明确下来的第一件事情是：产品力、科技力、品牌力“铁三角”共同发力，去成为“更懂年轻人的科技品牌”。

在“产品力”上，realme 将践行“精品战略”，在中国区聚焦两大王牌产品线，GT 系列作为“性能王者”，数字系列作为“中端颠覆者”。 在“科技力”上，聚焦年轻人的场景需求，打造性能、影像、外观三大优势赛道，通过领先技术的快速下放，增强产品竞争力。在 2024 年，realme 将与超过 30 家的国际一线技术合作方联合开发“尖点”创新技术，研发投入和科研人才都将大幅提升。 在“品牌力”上，realme 将聚焦年轻群体，深化用户洞察机制，让年轻用户的需求能够反向塑造产品，创造可参与、可共创的品牌体验。

真我 realme 副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起今日也发文表示：“比销量，我们更在意的是用户口碑。2024，让每一款产品超越期待，做中国手机的质价比之王！”

IT之家附李炳忠全文如下：

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