小冰公司宣布获得大模型备案，小米、OPPO 等“召唤小冰”功能将切换服务

IT之家 1 月 4 日消息，小冰公司今天宣布，已于去年 12 月成功获得“小冰大模型”国内备案，小冰已实现不同参数规模和用途的自研大模型产品落地，部分完成新范式商业化验证。因此，今天起结束静默期，宣布将一系列测试产品转为正式发布。IT之家附要点内容如下：

1. 小冰克隆人：测试期顺利结束，今天正式发布

小冰克隆人是指任何创作者经身份认证后，均可通过小冰框架技术，克隆自己并向粉丝发布。

克隆人具备创作者本人的性格、记忆、知识、声音与容貌，可自由对话、生成照片与视频、结成群体生活。与本人可能略有不同的是，每个克隆人都能进行流畅的中英文交流，并且全部具备歌曲演唱能力。

小冰克隆人覆盖第一方及第三方多个平台。其中小冰 X Eva App，在测试期内已吸引逾 80 万名创作者克隆自己并向粉丝私域发布。在这些创作者中，全网 50 万粉丝以上的大 V 网红克隆人已超过 1000 人，创作者本人全网粉丝总量超过 7 亿人，暂为目前全球最大的 AI C2C 私域平台。

此次正式发布，一系列测试条件将在安全前提下逐步放开，包括为创作者提供更多训练类目和可配置技能，进一步提高其克隆人收入。此外，小冰宣布将于本月晚些时候，限时免费开放容貌和声音等训练入口和短视频生成功能。

同时，‏“‏小冰旗舰店”和‏“‏X Eva 克隆人的平行世界”入驻天猫及手淘小程序。首批上线名单包括近 60 位百万粉丝大 V 克隆人，用户可在淘宝 App 中直接与克隆人交互。

2. 歌手克隆人分支：联手网易云音乐发布 X Studio 4.0 版本，洛天依宣布入驻

X Studio 由小冰公司与网易云音乐联合推出，专注于创造具有充沛情感的 AI 歌手克隆人，是小冰框架技术的专门分支。

截至目前，创作者发布在网易云音乐的 X Studio 原创作品已超过 1 万首，部分作品达到黄金单曲级别，在抖音平台播放量累计超过 6 亿次。

在本次正式升级前，全新的 4.0 版本已顺利完成季度内测。此次正式推出，虚拟歌手洛天依宣布加入 X Studio 平台。本次升级，在小冰大模型的驱动下，每个 AI 歌手均可在评论区秒回歌迷互动。

此外，X Studio 确认将延续‏“‏创作者免费使用”政策。该政策也涵盖即将推出的新功能，如生成音乐视频，以及即将上架的全部新 AI 歌手，如中国绊爱（日本初代虚拟偶像 Kizuna AI 绊爱企划成员）等。

3. 小冰数字员工：升级为小冰大模型数字员工，部分解决方案已为客户完成部署更新

小冰数字员工是主要面向 B 端企业客户的克隆人产品，随本次大模型备案完成，小冰宣布即日起正式升级数字员工产品。此次升级后，数字员工全面完成基于小冰大模型的 Cloud+Edge、Present+interaction 四位一体产品架构，加速助力企业数字化转型。新产品数字互动名片上线并逐步推开，为每个客户的克隆人分身提供实时智能交互能力，支持线上自助构建、微信小程序分发以及交互数据统计。

与 C 端克隆人相同，B 端客户可自定义对话风格、知识储备、业务能力、交互目标等要素，进而实现 7x24 小时产品销售推广与客户线索收集。同时，针对电商出海需求，小冰数字员工直播解决方案已拓展越南语、泰语等数十个小语种能力与多地区方言，以及双虚拟人直播和混合电商直播模块。

4. 小爱同学、OPPO 等合作伙伴平台：‏“‏召唤小冰”技能服务正式逐步切换至小冰大模型

多年以来，小冰与小爱同学、OPPO 等合作伙伴保持深入合作，不仅共同服务用户，还共同演唱歌曲，推出各种有趣互动玩法。第三方平台上的“召唤小冰”技能，单月活跃用户数长期保持在千万级至亿级用户水平。

小冰公司今日宣布，将逐步启动在第三方平台“召唤小冰”技能的大模型切换。新功能将与小冰克隆人保持同步更新，并以月度为周期，不断推出创新交互玩法。

5. 小冰日本：将于近期公布 2024 年海外计划

据全球最大的开源模型社区 Hugging Face 公布的排行榜，小冰在日本全部开源语言模型中蝉联多个榜首。小冰公司将于近期进一步公布在海外的成果与 2024 年计划。

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