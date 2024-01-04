三星 Galaxy A35 手机渲染图曝光：3 种颜色

IT 之家 1 月 4 日消息，国外科技媒体 Android Headline 在分享 Galaxy A55 5G 渲染图之后，今天再次发布博文，分享了三星 Galaxy A35 手机的高清渲染图。

消息称三星为 Galaxy A35 手机准备了 Awesome Iceblue、Awesome Lilac 和 Wesome Navy 三种颜色，采用了和 Galaxy A15 / A25 相同的 Key Island 按键设计，右侧放置电源键和音量键区域稍有凸起。

IT 之家附上图片如下：

Awesome Iceblue

Awesome Lilac

Wesome Navy

此前有消息称三星 Galaxy A35 手机将采用金属中框，而最新渲染图没有看到天线，暗示该机依然采用塑料中框。

机身正面采用 O 型打孔屏设计，而在系统方面，Galaxy A35 5G 将搭载基于 Android 14 的 OneUI 6。

Galaxy A35 的尺寸为 61.6mm x 77.9mm x 8.2mm。相机方面，机身背面配有 3 个摄像头，但参数未知。

作为对比，明年同期发布的 Galaxy A25 5G 拥有 5000 万像素广角（主摄）、800 万像素超广角和 200 万像素微距镜头。

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