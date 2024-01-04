三星 Galaxy S24 系列手机最新跑分曝光，Exynos 2400 奋起直追骁龙 8 Gen 3

IT之家 1 月 4 日消息，距离三星 Galaxy S24 系列发布仅剩两周，新机再次出现在了 Geekbench 跑分平台上，令人惊喜的是，无论是搭载 Exynos 2400 还是骁龙 8 Gen 3 处理器的版本，跑分都有进步，Exynos 2400 的进步尤其明显。

IT之家注意到，此前跑分测试中，Exynos 2400 版 Galaxy S24+ 在单核和多核成绩上都大幅落后于骁龙 8 Gen 3 版 Galaxy S24 Ultra。然而，最新的测试结果显示，Exynos 2400 的跑分已经几乎追平了骁龙 8 Gen 3 版本的表现。

Galaxy S24 Ultra 新跑分

Galaxy S24 + 新跑分

旧跑分：

Galaxy S24+（Exynos 2400）：2067 分（单核）/ 6520 分（多核）

Galaxy S24 Ultra（骁龙 8 Gen 3）：2234 分（单核）/ 6807 分（多核）

新跑分：

Galaxy S24+（Exynos 2400）：2193 分（单核）/ 6895 分（多核）

Galaxy S24 Ultra（骁龙 8 Gen 3）：2297 分（单核）/ 7104 分（多核）

虽然骁龙 8 Gen 3 版本的 Galaxy S24 Ultra 在最新测试中仍然保持领先，但 Exynos 2400 的进步不容小觑，与骁龙 8 Gen 3 的差距已经明显缩小。这得益于三星在优化方面的努力，看来他们确实下了不少功夫。

根据目前的爆料，Galaxy S24 Ultra 将全球统一搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，而 Galaxy S24 和 S24+ 则会在部分地区采用 Exynos 2400，另一些地区使用骁龙 8 Gen 3。两款处理器的核心布局略有不同，Exynos 2400 采用 1+2+3+4 的四簇八核设计，其中包含两个超低功耗核心，可能更注重能效表现；而骁龙 8 Gen 3 则采用 1+3+2+2 的四簇八核设计，主频和核心频率都相对更高。

三星将于北京时间 1 月 18 日凌晨 2 点在美国旧金山举办 Unpacked 发布会，正式发布 Galaxy S24 系列新机，并表示新旗舰将通过革命性的 AI 功能重新定义智能手机用户体验。

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