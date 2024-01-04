三星在韩国推出 Galaxy A25 5G 手机：120Hz 屏、5000mAh 电池

IT之家 1 月 4 日消息，继印度和菲律宾之后，三星在其本土韩国推出了 Galaxy A25 5G 手机。该机起售价为 449900 韩元（IT之家备注：当前约 2456 元人民币），提供三种配色：蓝黑色、浅蓝色和黄色。值得一提的是，该机在韩国市场将提供运营商定制版和无锁版两种选择。

Galaxy A25 配备了一块 6.5 英寸 Super AMOLED 屏幕，分辨率为 FHD+，刷新率高达 120Hz，峰值亮度达 1000 尼特。三星还为这块屏幕加入了 Vision Booster 和 Eye Comfort Shield 技术，提升色彩显示并保护用户眼睛健康。

影像方面，Galaxy A25 5G 拥有 13MP 前置摄像头，后置摄像头模组则由 50MP 主摄（带 OIS）、8MP 超广角镜头和 2MP 微距镜头组成。值得一提的是，该机还支持 VDIS 视频数字防抖功能，进一步提升视频拍摄的稳定性。

性能方面，Galaxy A25 搭载了 5nm Exynos 1280 处理器，辅以 6GB 内存和 128GB 存储空间，并支持最大 1TB 的 microSD 卡扩展。值得一提的是，该机预装了 Android 14 系统，并且承诺提供四次大版本 Android 系统升级和五年的安全更新。此外，Galaxy A25 5G 还配备了三星 Knox 安全系统、Samsung Pass（支持 NFC 和 MST）、立体声扬声器和指纹识别等功能。

续航方面，Galaxy A25 配备了 5000mAh 电池，支持 25W 快充。连接方面，该机支持 GPS、5G、Wi-Fi 5、蓝牙 5.3、NFC、USB 2.0 Type-C 接口和 3.5mm 耳机插孔。

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