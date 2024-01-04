戴尔发布新款 U3425WE 显示器：3440x1440 120Hz，IPS Black 面板

IT之家 1 月 4 日消息，戴尔今日发布新款 U3425WE 显示器，34 英寸 3440x1440 120Hz 规格，售价 1020 美元（IT之家备注：当前约 7303 元人民币），2 月 27 日上市。

IT之家整理戴尔 U3425WE 显示器参数如下：

戴尔 U3425WE 显示器采用了 34 英寸 IPS Black 面板，21:9 比例，3440x1440 120Hz 规格，拥有 2000:1 对比度、10bit 色深和 DisplayHDR 600 认证。接口方面，这款显示器配备了 DP、HDMI、2.5G 网口以及 90W 雷电 4 接口。

目前，戴尔已经发布了多款 120Hz IPS Black 面板显示器，包括 23.8 英寸 1080p 120Hz、27 英寸 2K 120Hz、34 英寸 3440*1440 120Hz 以及 5120*2140 120Hz 型号，预计戴尔将在不久后推出 4K 120Hz 的型号。

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