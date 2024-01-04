14.39 万元起，2024 款上汽大众斯柯达明锐 PRO 上市

IT之家 1 月 4 日消息，上汽大众 2024 款斯柯达明锐 PRO 正式上市，新车共有两个版本，分别为尊享版和奢享版，售价为 14.39 万元和 15.49 万元。

IT之家注意到，作为年度改款车型，新车在外观上没有变化，但取消了粒子金的车身颜色，保留了光子白、量子灰、星云蓝三种颜色可供选择，其他配置保持不变。新车车身尺寸为 4753/1832/1469 毫米，轴距为 2730 毫米，定位于紧凑型车。

明锐 PRO 搭载斯柯达智慧车联系统，其 12.1 英寸多点触控液晶中控搭配 10.3 吋 FPK 数字液晶仪表、W-HUD 前风窗抬头显示以及用户手机，可以便捷实现四屏联动。明锐 PRO 支持手机无线充电的同时，也配备若干 USB 接口，前排中控台配备了一个 Type C 以及一个 Type A 接口，内后视镜处也为用户提供了一个 Type A 接口。

明锐 PRO 配备了 15 个雷达以及 5 个摄像头，支持 Top View 360° 全景影像、LKA 车道偏离预警、SWA 变道辅助预警，以及 DOW 开门预警提醒等功能，搭配六安全气囊。

新车全系搭载了 1.4T 涡轮增压发动机，最大功率为 110 千瓦，最大扭矩为 250 牛・米。传动系统方面，新车配备了 7 速干式双离合变速箱。

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