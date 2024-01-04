荣耀 Magic6 系列手机新配色陆续亮相：祁连雪、流云紫

IT之家 1 月 4 日消息，荣耀终端有限公司 CEO 赵明近日连续预热新机荣耀 Magic6 系列，维持着“每天公布一款新颜色”的节奏。截至今天，赵明已经带来了该机的三款配色，除去前段时间的“海湖青”之外，两款新配色流云紫、祁连雪也已陆续登场。

IT之家附赵明对这两款配色的介绍：

流云紫：灵感来自青海湖畔的拂晓美景，一抹淡紫晨光映照涟漪，湖水与流云相映成辉。这次荣耀 Magic6 的 CMF（颜色、材料和表面处理工艺）设计灵感均取自于华夏的壮美山河。

祁连雪：祁连山脉位于中国青海省东北部与甘肃省西部边境，是中国境内主要山脉之一，海拔 4000 米以上的山峰终年积雪。高耸入云的祁连山、洁白奇丽的祁连雪，恰如祁连山的“天山”之意，在荣耀 Magic6 系列的背盖上浑然天成。