荣耀 Magic6 系列手机新配色陆续亮相：祁连雪、流云紫

IT之家 1 月 4 日消息，荣耀终端有限公司 CEO 赵明近日连续预热新机荣耀 Magic6 系列，维持着“每天公布一款新颜色”的节奏。截至今天，赵明已经带来了该机的三款配色，除去前段时间的“海湖青”之外，两款新配色流云紫、祁连雪也已陆续登场。
IT之家附赵明对这两款配色的介绍：
流云紫：灵感来自青海湖畔的拂晓美景，一抹淡紫晨光映照涟漪，湖水与流云相映成辉。这次荣耀 Magic6 的 CMF（颜色、材料和表面处理工艺）设计灵感均取自于华夏的壮美山河。
祁连雪：祁连山脉位于中国青海省东北部与甘肃省西部边境，是中国境内主要山脉之一，海拔 4000 米以上的山峰终年积雪。高耸入云的祁连山、洁白奇丽的祁连雪，恰如祁连山的“天山”之意，在荣耀 Magic6 系列的背盖上浑然天成。
该机采用了有趣的枕形套圆形镜头模组设计，看起来比较有立体感，搭载后置三摄，并标有 100X 变焦标志。同时，不同配色的后盖拥有着不同的纹理效果。
博主 @数码闲聊站 曾晒出荣耀 Magic6 Pro 的正面外观，采用居中双孔曲屏。
该博主曾透露，荣耀 Magic6 Pro 正在测试 3D ToF 人脸识别、OV50H / OV50K 影像传感器、1.6 亿潜望长焦、可变光圈、卫星通讯等技术以及保时捷联名设计方案。
此前有一款型号为 BVL-AN16 的新机通过中国质量认证中心 3C 认证，支持 100W 快充，产品名称为“卫星移动终端”，预计为荣耀 Magic 6 Pro 手机。目前，官方已经确认荣耀 Magic6 系列手机搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信。
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