两部门：目标 2025 年研发一批先进应急机器人，增强抗恶劣环境及智能化水平

IT之家 1 月 4 日消息，应急管理部、工业和信息化部今日发布《关于加快应急机器人发展的指导意见》提出，目标到 2025 年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平；建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系；应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升。

《意见》对研发先进应急机器人提出了一系列主要任务，IT之家汇总如下：

增强机器人抗恶劣环境能力

针对洪涝灾害、地震和地质灾害、森林草原火灾、城市火灾等高风险应急救援场景，增强机器人耐高温、高湿、高原、高寒、冰冻、腐蚀、复杂水下等恶劣环境，以及抗雨雪大风等恶劣天气的能力，提升机器人对极端作业环境的适应性。

围绕密闭及半密闭狭小空间搜救需求，开展机器人轻量化、小型化、高机动创新运动机构设计，提高机器人对高度复杂地形的适应性与通过性。

重点攻关适应火场高温环境长时间作业的耐高温防护技术，耐受高原昼夜大温差等恶劣自然条件的防护技术，适应高原不稳态风雨雪的无人机控制技术，无人机高原作业性能提升技术，水陆两栖机器人濒海作业抗腐蚀性技术，以及可适应高度非结构化地形的运动机构与控制技术等。

提高机器人载荷功能及模块化水平

针对应急机器人多功能集成化的需求，研制一批高性能载荷。加强环境感知及目标侦察类载荷研究，提升机器人高效搜索类作业的能力。加强多功能作业载荷与属具研究，满足机器人多功能及高效精准执行类作业需求。

加强高性能、轻量化通信载荷的研制，解决复杂环境中通信稳定性差、距离受限、抗干扰能力不佳等问题。研究通用化、系列化、组合化的机器人载荷，提升载荷机械接口、电气接口、通讯协议等方面的兼容性，实现载荷快速拆装、替换、升级、扩展。

重点攻关可在机器人平台上搭载的能实现快速大面积探测的轻型高性能的可见光、红外、多光谱、雷达、激光、声学等探测载荷，复杂环境下高精度、大面积、深埋废墟生命探测、精准定位载荷，可在中小型无人机上搭载的轻型、长时、广覆盖的通信中继载荷，适用于无人机灭火的高效灭火弹、灭火剂等灭火装置载荷，多臂协作的大负载冗余自由度机械臂，可自动换装的多功能机械臂属具等。

提升机器人控制及智能化水平

针对复杂有限空间、高山峡谷、激流水域等特殊环境救援需求，加强无通信讯号、高浓度烟尘、地形条件复杂、水域浑浊流速快等极端恶劣条件下的机器人环境自适应、多源信息融合、任务策略智能规划、自主智能侦察搜索等技术研究。

突破无人机、机器人等装备集群协同作业关键技术，以及人机协同作业技术。加强云计算、人工智能、大数据等在应急机器人中的创新应用，提升机器人智能化水平。

重点攻关无人机群组飞行技术、集群控制技术、地面移动机器人自主任务规划技术、人机协同作战技术、灾区快速全景建模技术、快速三维建模技术、灾情快速评估技术、灾情感知能力快速部署技术、灾前灾后精准比对扫描技术，以及灾区环境感知多源信息融合技术、灾情大数据挖掘技术、基于智能算法的灾害隐患点识别技术等。

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