3M 将在 CES 2024 推出世界首款太阳能充电耳机，预计可用于工业场景

IT之家 1 月 4 日消息，3M 日前宣布将参展 CES 2024，并推出世界上第一款支持自充电的“保护性通信耳机”（protective communications headset）PELTOR WS ALERT XPV，它能够将室外和室内的光线转化为清洁电能。

据官方介绍，该耳机配备了名为 Powerfoyle 的太阳能电池技术，这项技术可为耳机内置的锂离子电池充电，官方声称用户无论在阳光下从事户外工作还是在室内使用人工光源，耳机都将不断充电。

这款耳机除了支持太阳能充电之外，还有多项号称能够使工人保持安全、连接畅通且高效的技术。IT之家汇总如下：

这款耳机支持蓝牙，并配备了降噪麦克风，从而在嘈杂环境中对话更加轻松、清晰。同时它还配备了“按下收听”的功能，在用户暂停播放内容的同时激活环境麦克风，以收听周围同事的声音，不需摘下耳机。

此外，该耳机还配备了便于手套操作的按钮，拥有配套的“3M Connected Equipment”应用程序，用户可进行配置设置、太阳能电池能量水平的监测、使用能量统计。官方还表示，这款耳机支持 OTA 升级，材质上也采用了可回收的塑料和电子元件。

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