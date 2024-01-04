AMD R5 5600GT 处理器参数曝光：较 R5 5600G 高 0.2GHz

IT之家 1 月 4 日消息，AMD 预计在下周的 CES 发布会上发布锐龙 8000G 系列桌面 APU，同时也会发布多款老架构处理器的型号。据海外电商平台数据，AMD 新款 R5 5600GT 处理器将是 R5 5600G 的高频版本，加速频率提升 0.2GHz。

如上图所示，R5 5600GT 的加速频率为 4.6GHz。作为对比，AMD 在 2021 年推出的 R5 5600G 为 6 核 12 线程，加速频率 4.4GHz。此外，R5 5500GT 也曝光了，加速频率 4.4GHz，可能是现款 R5 5600G 改名。

R5 5600GT 在海外电商平台标价 185.63 欧元（IT之家备注：当前约 1452 元人民币），相对国内市场参考价值不大。R5 5600G 当前的京东盒装价格为 869 元。

AMD 现已公布将在北京时间 1 月 8 日 23:00 举行 CES 2024 发布会，届时请关注IT之家的详细报道。

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