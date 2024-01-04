奇瑞汽车计划今年登陆英国市场，2030 年前还将在当地建立工厂

IT之家 1 月 4 日消息，据英国《金融时报》今日报道，奇瑞汽车正考虑在本十年内在英国建造一座汽车工厂，为在今年进入英国市场做准备。

上述信息是奇瑞的一位高管透露的。奇瑞英国公司负责人 Victor Zhang 在采访中表示，公司的目标是在当地与韩系车（现代、起亚）抗衡，两家车企在当地占据了几乎十分之一的市场份额。

根据规划，奇瑞计划于今年春季在英国推出多款燃油车、混合动力车和电动汽车，包括欧萌达、JAECOO 等子品牌。

这名高管还表示，英国拥有足够大的市场需求，这一数字为 200 万。即将在本十年内建立的奇瑞英国工厂将专注于电动汽车的生产，燃油、混动车型则是视需求而定。

“2024 年我们将在英国卖车，用 2-4 年到达一定的销量目标之后，就可以建立一个专用的英国工厂。”

报道还称，奇瑞计划为车辆提供与现代、起亚相近的定价，而非通过低廉的价格来“吓唬”其他友商。

据IT之家此前报道，奇瑞汽车 2023 年一共出口新车 937148 辆，同比增长 101.1%，官方宣称连续 21 年达成中国品牌乘用车出口第一的成就。截至 2023 年年底，奇瑞全球汽车用户累计超过 1300 万人，其中海外用户达到 335 万。

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