华硕 ProArt Display PA32UCXR 显示器 1 月上市：32 英寸 4K Mini LED 屏

IT之家 1 月 4 日消息，华硕今天宣布 ProArt Display PA32UCXR 显示器将于 2024 年 1 月上市。这款显示器在去年 9 月份发布，采用 32 英寸 4K Mini LED 屏，亮度可达 1600 尼特。

IT之家整理华硕 ProArt Display PA32UCXR 显示器参数如下：

这款显示器采用 32 英寸 4K 面板，2304 分区背光，峰值亮度可达 1600 尼特，持续亮度可达 1000 尼特，拥有 99% Adobe RGB 和 97% DCI-P3 色域。

官方表示，这款显示器专为后期制作工作而设计，经过工厂预校准，可保证 Delta E1 的色彩精度，并配有内置电动色度计，支持自动校准功能。此外，PA32UCXR 支持多种 HDR 格式，包括 Dolby Vision、HLG 和 HDR10。

接口方面，这款显示器配备双雷电 4、DisplayPort 1.4 和两个 HDMI 2.0，其中一个雷电 4 支持 90W 反向供电。

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