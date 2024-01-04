华硕天选 5 Pro 游戏本价格公布：i9-13980HX + RTX 4060，8499 元起

IT之家 1 月 4 日消息，华硕昨日发布了全新一代天选 5 Pro 游戏本，首发英特尔最新一代处理器，同时可选老款旗舰处理器 i9-13980HX，1 月 9 日开卖。

现在，京东已经公布了天选 5 Pro i9-13980HX 处理器型号的价格，RTX 4060 款 8499 元起，RTX 4070 款 9999 元。

IT之家整理华硕天选 5 Pro 游戏本规格如下：

i9-13980HX 是英特尔当前的旗舰游戏本处理器，拥有 24 核 32 线程，睿频可达 5.6GHz，配备 36MB 三级缓存。显卡为满性能的 RTX 4060/4070 笔记本 GPU，拥有 8GB 显存，支持 DLSS 3.5 技术。

屏幕方面，天选 5 Pro 升级到 16 英寸 2.5K 165Hz 屏，拥有 400nits 高度亮度、3ms 响应时间、100% sRGB 色域覆盖，采用 16:10 比例设计，搭配窄边框，屏占比大幅提升。

散热方面，天选 5 Pro 系列全系配备冰川散热系统，五热管覆盖核心部件，搭配四出风口设计，内部热量疾速排出；相较上一代，天选 5 Pro 优化了风道设计，进一步提升了散热效率。

其他方面，该系列笔记本外观延续了二次元动漫风格设计，轻约 2.2kg，全系拥有雷电 4、全功能 Type-C、HDMI2.1、双 USB-A 3.2、RJ45 等丰富接口，同时机身还内置了 90Wh 大容量电池，支持 100W PD 快充。

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