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OPPO Find X7 系列手机线上全网预约量超百万，1 月 8 日发布

2024/1/5 7:29:22 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 1 月 5 日消息，OPPO 官方宣布 OPPO Find X7 系列线上全网预约量超百万，其中在京东平台的预约量超 50 万，新机将于 1 月 8 日 14:30 全球发布。

IT之家此前报道，OPPO Find X7 系列搭载“全球首款双潜望镜头”，首发安卓全焦段 4K 杜比视界 HDR 视频拍摄，并配备专业哈苏人像。

根据爆料，OPPO Find X7 采用单潜望镜方案，配备 F / 1.6 大光圈大底主摄，支持 16mm-70mm 焦段、3X 光学变焦、哈苏影像。OPPO Find X7 Ultra 则采用双潜望镜方案，配备 F / 1.8 LYT900 一英寸主摄，支持 14-135mm 焦段、3X 光变 + 6X 光变、哈苏影像。

OPPO Find X7 Ultra 提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵配色，采用玻璃和素皮拼接设计；OPPO Find X7 则提供烟云紫、星空黑配色，采用全玻璃设计，或将提供素皮拼接版本。

OPPO Find X7 标准版机型将搭载天玑 9300 处理器，Ultra 则为骁龙 8 Gen 3 处理器，并提供卫星通讯功能。

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关键词：oppo手机OPPO Find X7

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