“5G 开关”消失怎么办：OPPO ColorOS 14 可通过开发者选项找回

IT之家 1 月 4 日消息，ColorOS 官方今日公布了《ColorOS 玩机常见问题解答》，对于大家经常询问的一些问题进行了解答。

对于之前用户反馈“手机系统更新之后设置里的 4G / 5G 切换开关消失”问题，ColorOS 官方表示：

为了更方便地体验 5G 网络，目前您的手机“启用 5G”开关已设定为默认开启状态。如果您需要将“启用 5G”开关关闭，可进入设置 > 关于本机 > 版本信息 > 连续 7 次点击“版本号”再退回设置界面，点击“其他设置 / 系统设置 > 开发者选项”，找到“启用 5G”将开关关闭即可，给您的使用带来不便，敬请谅解！

去年 11 月，有 OPPO 用户向IT之家表示，自己在更新手机系统之后，手机网络只能默认使用 5G。他在系统设置中的移动网络中发现，此前的“启用 5G”的开关消失了，只能在更多设置中找到“智能 5G”的开关，虽然这个开关提示自动切换 5G 和 4G 网络以减少电量消耗，但在日常使用中，手机网络均默认开启 5G。

此外，还有其他品牌的多位用户向新浪科技反馈，自己的手机在更新系统之后，系统设置里的 4G 和 5G 切换开关被取消，只能默认使用 5G 网络。

有用户认为：“还是觉得一直开启 5G 网络太耗电，而且开不开 5G 网络，应该把选择权交给用户，而不是强制默认开启。”

实际上，此前就有华为、vivo 用户发现 5G 手机控制中心的“5G 快捷开关”不见了，而华为手机产品线副总裁李小龙当时在微博上透露，去掉 5G 下拉快捷开关是中国三大运营商的统一要求。如果想要设置 5G 开关，可以进入设置-> 移动网络-> 移动数据-> 启用 5G。

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