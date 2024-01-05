岚图汽车开启 2024 感恩回馈，交付可享价值超 8000 元新年大礼包

IT之家 1 月 5 日消息，岚图汽车宣布开启 2024 感恩回馈，交付可享价值超 8000 元新年大礼包，活动时间 1 月 1 日-2 月 29 日，以卡券的形式发放至车主 App 账户。

IT之家附礼包内容：

倾心红运礼（价值 4697 元）

新款戴森吹风机（HD15）

摩飞多功能料理锅

摩飞空气炸锅

贴心红运礼（价值 2190 元）

隔热太阳膜（岚图 × 山由）

暖心红运礼（至高价值 1386 元）

新岚图梦想家专享礼：绒面脚垫、头枕 * 2、不带插板放电枪（2.2KW）

岚图追光专享礼：追光 TPE 脚垫、扶手箱储物盒、记忆棉腰靠

新岚图 FREE 专享礼：绒面脚垫、不带插板放电枪（2.2KW）

值得一提的是，新岚图梦想家此前公布 1 月权益，包含购置税 0 元礼、暖心置换礼、6 大无忧关怀礼、贴心金融礼、挚友分享礼，原价 33.99 万元起。

购置税 0 元礼

旗舰版 EV：购置税 0 元（岚图补贴 11000 元）

旗舰版 PHEV：购置税 0 元（岚图补贴 6000 元）

尊贵版 PHEV：购置税 0 元（岚图补贴 1500 元）

尊贵版 EV：购置税 0 元（岚图补贴 1500 元）

大无忧关怀礼

六年或十五万公里免费整车质保

终身免费三电质保

车机娱乐流量终身免费（10G / 月）

终身免费道路救援

终身免费可预见性服务

免费充电桩（7kW）及安装服务

暖心置换礼（不可叠加）

全品牌 10000 元置换补贴

岚图本品 10000 元置换补贴及原车终身类权益继承

贴心金融礼

零息贷：50% 首付起两年 0 息

零压贷：15% 首付起 1-5 年低息

轻松贷：首付 50% 尾款 50%，1 年 0 利息 0 月供

挚友分享礼

老车主转介绍大定，老车主可享 10000 积分奖励

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