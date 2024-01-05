岚图汽车开启 2024 感恩回馈，交付可享价值超 8000 元新年大礼包

IT之家 1 月 5 日消息，岚图汽车宣布开启 2024 感恩回馈，交付可享价值超 8000 元新年大礼包，活动时间 1 月 1 日-2 月 29 日，以卡券的形式发放至车主 App 账户。
IT之家附礼包内容：
倾心红运礼（价值 4697 元）
新款戴森吹风机（HD15）
摩飞多功能料理锅
摩飞空气炸锅
贴心红运礼（价值 2190 元）
隔热太阳膜（岚图 × 山由）
暖心红运礼（至高价值 1386 元）
新岚图梦想家专享礼：绒面脚垫、头枕 * 2、不带插板放电枪（2.2KW）
岚图追光专享礼：追光 TPE 脚垫、扶手箱储物盒、记忆棉腰靠
新岚图 FREE 专享礼：绒面脚垫、不带插板放电枪（2.2KW）
值得一提的是，新岚图梦想家此前公布 1 月权益，包含购置税 0 元礼、暖心置换礼、6 大无忧关怀礼、贴心金融礼、挚友分享礼，原价 33.99 万元起。
购置税 0 元礼
旗舰版 EV：购置税 0 元（岚图补贴 11000 元）
旗舰版 PHEV：购置税 0 元（岚图补贴 6000 元）
尊贵版 PHEV：购置税 0 元（岚图补贴 1500 元）
尊贵版 EV：购置税 0 元（岚图补贴 1500 元）
大无忧关怀礼
六年或十五万公里免费整车质保
终身免费三电质保
车机娱乐流量终身免费（10G / 月）
终身免费道路救援
终身免费可预见性服务
免费充电桩（7kW）及安装服务
暖心置换礼（不可叠加）
全品牌 10000 元置换补贴
岚图本品 10000 元置换补贴及原车终身类权益继承
贴心金融礼
零息贷：50% 首付起两年 0 息
零压贷：15% 首付起 1-5 年低息
轻松贷：首付 50% 尾款 50%，1 年 0 利息 0 月供
挚友分享礼
老车主转介绍大定，老车主可享 10000 积分奖励
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。