苹果 Apple Arcade 游戏订阅服务新增 5 款游戏，含《拓麻歌子探险王国》《黑杰克》等

IT之家 1 月 5 日消息，据苹果公司新闻稿，苹果今天宣布将为 Apple Arcade 游戏订阅服务带来 5 款游戏，包括《Tamagotchi Adventure Kingdom（拓麻歌子探险王国）》《Cornsweeper（玉米清扫者）》等：

Bandai Namco 的《Tamagotchi Adventure Kingdom（拓麻歌子探险王国）》

Robert Morrison 的《Cornsweeper（玉米清扫者）》

MobilityWare + 的《Blackjack by MobilityWare+（黑杰克）》

Oh BiBi 的《BEAST: Bio Exo Arena Suit Team》

Gamious B.V.的《Words in Progress》

此外，苹果表示 Apple Arcade 中的 20 余款游戏将在未来两个月内收到更新，IT之家附即将推出的 5 款游戏详细信息如下：

Tamagotchi Adventure Kingdom 现已推出

一款探险游戏，玩家将在游戏中扮演英雄“码美吉”，在云游四方的同时运用力量让整个王国恢复秩序。

▲ 图源 苹果公司官方新闻稿（下同）

Cornsweeper 现已推出

一款益智游戏，玩家需要解决不同的问题避免玉米爆炸成爆米花。

Blackjack by MobilityWare+ 现已推出

一款 21 点纸牌游戏。

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team 2 月 1 日推出

一款 3V3 太空射击游戏，整体风格类似《Apex 英雄》，玩家可在“PET”和“BEAST”形态中切换，每种形态拥有不同的技能与武器。

Words in Progreass 2 月 1 日推出

一款益智游戏，提供了多人模式与无尽模式，玩家需要拼凑字母组成单词。

另据此前报道，苹果公司在去年 10 月宣布提高在美国等国家 / 地区的部分订阅服务的价格，其中 Apple Arcade 从每月 4.99 美元涨到了 6.99 美元（当前约 51 元人民币）。

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