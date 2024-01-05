三星宣布量产 16 英寸 QHD+ 240Hz 笔记本 OLED 屏

IT之家 1 月 5 日消息，三星今日宣布量产 16 英寸 QHD+ 240Hz 笔记本 OLED 屏，新款雷蛇灵刃 16 笔记本将搭载这款屏幕。

据介绍，雷蛇新款灵刃 16 笔记本将搭载一款集 240Hz 高刷新率、0.2ms 响应速度和 QHD+（2560x1600）分辨率于一身的屏幕。

雷蛇灵刃 16 近日获得了美国视频电子工程协会（VESA）的高级别认证“ClearMR（Clear Motion Ratio）11000”。"ClearMR" 是美国视频电子工程协会（VESA）于 22 年引入的一项新质量标准，用于评估安装在笔记本电脑、显示器、电视等设备上的显示屏在播放快速切换画面时的运动模糊（motion blur）性能。VESA 通过将快速切换画面中清晰像素和模糊像素的比例数字化，将质量等级分为 1000 个单位，数字越高，运动模糊越少，画质越清晰。目前，从 ClearMR 3000 到 ClearMR 13000 共有多个等级，雷蛇灵刃 16 获得的“ClearMR 11000”在笔记本产品中属于非常高级别的画质水平。

据IT之家此前报道，2022 年 5 月，三星展示了全球首款具有 240Hz 刷新率的笔记本电脑 OLED 面板，当时雷蛇宣布灵刃 15 首发这款屏幕。

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