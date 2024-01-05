中兴 U50 Pro/ F50 5G 随身 WiFi 龙年纪念款上架，699 元起

IT之家 1 月 5 日消息，中兴 U50 Pro、中兴 F50 5G 随身 WiFi 龙年纪念款现已上架，售价分别为 1899 元、699 元，比普通版贵 300 元、100 元，机身镌刻定制龙年花纹，提供独特的包装 + 65W 氮化镓适配器，参数没有变化。

IT之家附配置：

中兴 U50 Pro 搭载高通骁龙 X62 处理器，支持 5G 双模、全球漫游，覆盖全球 100 多个国家和地区的网络，支持 5G NR 网络载波聚合技术、低频 ENDC 技术。

中兴 U50 Pro 采用 Wi-Fi 6 标准，峰值速率达 3600 Mbps，最多支持 64 个设备连接，拥有 10000mAh 电池 + 27W 充电，支持 NFC 手机一碰联网；支持反向充电，最高 18W 输出。

中兴 F50 重量约 50g，支持 SA+NSA 网络环境和 Sub-6GHZ 频段，峰值速率 DL 1.6 Gb / S, UL225 Mb / s；支持多种供电方式，即插即用，通过 USB 3.0 Type-C 接口数据线连接笔记本高速上网，或者连接充电头、车载、充电宝等提供 Wi-Fi 热点。

中兴 F50 支持 2×2 Wi-Fi 5，2.4G / 5G 双频可选；内置 8 核处理器，支持 10 台设备连接，还可作为 TF 读卡器使用。

中兴 F50 5G 采用特定套餐卡，提供单月套餐、月固定套餐和长周期套餐以及叠加包等多种规格可选，其中 1500G 流量包月 99 元、1500G 长周期年包 499 元。

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