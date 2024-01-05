《三体》番外剧《三体：大史》9 月开拍，史强与汪淼再次联手

IT之家 1 月 5 日消息，《三体》电视剧在 2023 年初播出后，取得了收视率和口碑的双丰收，三体宇宙也将迎来更多的影视化改编。

在 2023 年 12 月电视剧备案公示中，《三体》番外剧《三体：大史》将于 2024 年 9 月开拍，共有 12 集，并透露了内容提要：

“古筝行动”后，身患白血病的刑警史强与科学家汪淼因为纳米材料失窃案件再次联手。随着深入调查，两人发现这并非简单的失窃案，而是某神秘组织为了破坏人类团结而布下的惊天阴谋。在接近真相的时刻，史强与汪淼却因理念的不同产生巨大嫌隙，最终二人又因对彼此坚定的信任冰释前嫌，他们坚持对真理与真相的追求，破开重重迷雾，解决人类面临的又一个危机。

据IT之家 2023 年 6 月报道，腾讯视频官方发布了三体宇宙衍生剧集《三体：大史》的新海报，确定了该剧的导演为杨磊，主演为于和伟，也就是国产《三体》电视剧的导演和大史选角。汪淼的选角目前尚不清楚是否依然为张鲁一。

此外，三体社区 TBC 晒出了《三体 II：黑暗森林》的海报，该剧集已知的信息更少，导演依然是杨磊，目前选角还未公布。

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