苹果预告《人生切割术》电视剧第二季

IT之家 1 月 3 日消息，苹果公司今天通过 Apple TV 官方账号，发布了《人生切割术》第二季新预告，配图中仅显示该剧主演亚当-斯科特（Adam Scott）的一张照片。

在 ALT 图片说明中写道：

《人生切割术》剧照。马克・斯科特（亚当・斯科特 Adam Scott 饰）的特写镜头，他正对着一面空白的白墙直视前方，黑色西装外套和白色纽扣衬衫的上衣清晰可见，他表情痛苦。

IT之家此前报道，苹果于去年 5 月开始，在博纳维斯塔（Bonavista）、基尔斯（Keels）和尤宁港（Port Union）等加拿大纽芬兰地区投入拍摄。

苹果去年 3 月发布新闻稿，将热门心理剧《人生切割术》称作“文化现象”（cultural phenomenon），并表示该剧在美国作家协会（WGA）上获得了最佳剧情片（Best Drama）和最佳新剧集奖（Best New Series）。

IT之家从 Apple TV+ 新闻稿中获悉，《人生切割术》此前还获得了 Primetime Emmy、评论家选择奖、导演协会奖、制片人协会奖、哥谭奖、电影声音编辑奖、电视评论家协会奖的提名、视觉效果协会奖等诸多奖项。

《人生切割术》第一季在豆瓣上的评分为 9.1 分，共有 98057 人评价。

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