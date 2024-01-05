IT之家 iOS / 安卓版 8.81 发布：致敬，勋章！以及小米澎湃 OS 小尾巴...

IT之家 iOS 版 / 安卓版 8.81 正式发布！

三周前的去年 12 月 18 日，IT之家 8.80 带着长文章的 AI“看要点”和“搜索 Plus”等新功能和大家见面，今天，8.81 再度更新，我们呈上了“勋章”系统和小米澎湃 OS 系列设备的专属小尾巴 ——

首先，说说勋章，IT之家一共有三款勋章，当前放开了「投稿勋章」和「打赏勋章」，预计在本月中旬的版本我们会放开第三款。正如标题中的“致敬”二字，感谢这些勋章获得者们给平台和大家作出的积极贡献！之家水库方圆 xxxxxxx 平方公里，水中藏龙，岸上卧虎，高人出没者众，瑞思拜！

勋章会显示在评论区昵称后方，因为显示空间问题，目前只能选择一款进行“佩戴”，大家可以在IT之家App 内点击“我”页面顶部的勋章数量标签进入，领取或选择佩戴！

其次，这次还加入了小米澎湃 OS 设备的专属小尾巴，华为鸿蒙OS、小米澎湃 OS 两个之后，还会有后来者么？

另外，在这里也顺带预告一下，IT之家鸿蒙OS原生版虽然早早上架，但是鸿蒙OS vNext 全新架构的原生版IT之家亦然内部进行中，会在官方允许的时期放出，对之前的老原生版，真是各种情绪，然而一切都在都将变得更好。

希望大家喜欢每次的IT之家App 更新，我们的每次改进，都源自大家在评论区和来信里的各种建议和反馈，在此再次感谢大家！

▲ 投稿勋章，天花板是 9 级么？

▲ 打赏勋章，感谢对之家的认可支持

▲ 澎湃 OS 专属小尾巴，小米汽车小尾巴会是啥样？

IT之家 App 8.81 更新日志

安卓版：

新增：功能 - 投稿、打赏勋章上线，快来晒晒你的个人成就！

新增：界面 - 小米澎湃 OS 专用设备小尾巴图标

改进：界面 - 评论区 UI 细节改进，更美观大方

修正：功能 - 发帖时选择拍照可能崩溃问题

修正：功能 - 首页按后退列表返顶刷新功能失效问题

iOS / iPadOS 版：

新增：功能 - 投稿、打赏勋章上线，快来晒晒你的个人成就！

新增：界面 - 小米澎湃 OS 专用设备小尾巴图标

新增：界面 - 资讯、辣品首页顶部增加高斯模糊效果

改进：界面 - 评论区 UI 细节改进，更美观大方

修正：功能 - 添加关注关键词可能闪退的问题

其他说明

华为的鸿蒙 vNext 将在 2024 年面世，软媒在开发上一如既往的“遥遥领先”，会推出IT之家鸿蒙原生 App。

IT之家简介

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文末下载信息

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也可单独下载：

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