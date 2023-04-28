IT之家 iOS / 安卓版 8.65 发布：解放双眼、耳听大事，「科技昨夜今晨」语音播报全新上线！

IT之家 iOS 版 / 安卓版 8.65 正式发布！

IT之家全新内容形式「科技昨夜今晨」已于本月 18 日上线，这段时间不断有家友们提出各种宝贵建议和反馈。如大家所愿，本次客户端更新的主要内容就围绕「科技昨夜今晨」功能改进来展开，主要包括以下几点：

语音播报上线 ：对比之前普通文章的语音朗读，昨夜今晨文章语音播报声音更贴近人类真实声音，点这里打开最新早报试试看；

独有分享海报 ：海报中将所有重要新闻逐一罗列，一目了然；

早报日历：在新闻日历【当日新闻】中早报、周报、月报均被置顶显示，方便大家按日期查询。

▲ 语音播报

▲ 分享海报

▲ 早报、周报、月报在日历中置顶显示

当然每次更新必然少不了“修复一些已知问题”，具体大家就参考下方更新历史吧 。

IT之家 App 8.65 更新日志

安卓版：

新增：功能 - 解放双眼，耳听大事，昨夜今晨语音播报全新上线！

新增：功能 - 昨夜今晨全新分享海报图

修正：功能 - 圈子首页发布按钮切换页面后可能消失的问题

修正：功能 - 个别机型首页右上角更多按钮点击可能崩溃问题

iOS/iPadOS 版：

新增：功能 - 解放双眼，耳听大事，昨夜今晨语音播报全新上线！

新增：功能 - 昨夜今晨全新分享海报图

修正：功能 - 评论管理，被回复评论图片预览显示错乱问题

修正：功能 - 新闻日历当日新闻列表加载可能崩溃问题

修正：功能 - iOS 16.4 以上系统文章页长按「搜索网页」菜单不显示问题

修正：界面 - 关闭系统动态效果后，评论框键盘显示错位问题

修正：界面 - 图赏文章描述文字可能不显示问题

修正：界面 - 直播列表图片标签文字可能不显示问题

其他说明

1、华为的鸿蒙 OS 3.0 正式版已经面世，做了很多底层的革新，开发方式也有大变化。IT之家还在继续观察和测试，再决定 IT之家鸿蒙OS版本的进化计划；

2、macOS 同功能版本 8.65 需要一段时间来做适配，暂时还未上架；

版本下载

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IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），国内人气最高（据百度指数）的前沿科技和数码资讯平台，极速、丰富的 IT 业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（鸿蒙OS / 安卓 / iOS / iPadOS / 鸿蒙 OS / Win11/Win10 / 微信小程序 / 百度小程序 / 支付宝小程序 / WP / macOS / Chrome 扩展 / PWA / 智能车……）覆盖 PC、手机、平板、智能车客户端 —— 爱科技，爱这里。

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