IT之家 iOS / 安卓版 8.65 发布：解放双眼、耳听大事，「科技昨夜今晨」语音播报全新上线！

IT之家全新内容形式「科技昨夜今晨」已于本月 18 日上线，这段时间不断有家友们提出各种宝贵建议和反馈。如大家所愿，本次客户端更新的主要内容就围绕「科技昨夜今晨」功能改进来展开，主要包括以下几点：
语音播报上线：对比之前普通文章的语音朗读，昨夜今晨文章语音播报声音更贴近人类真实声音，点这里打开最新早报试试看；
独有分享海报：海报中将所有重要新闻逐一罗列，一目了然；
早报日历：在新闻日历【当日新闻】中早报、周报、月报均被置顶显示，方便大家按日期查询。
当然每次更新必然少不了“修复一些已知问题”，具体大家就参考下方更新历史吧 。
IT之家 App 8.65 更新日志
安卓版：
新增：功能 - 解放双眼，耳听大事，昨夜今晨语音播报全新上线！
新增：功能 - 昨夜今晨全新分享海报图
修正：功能 - 圈子首页发布按钮切换页面后可能消失的问题
修正：功能 - 个别机型首页右上角更多按钮点击可能崩溃问题
iOS/iPadOS 版：
新增：功能 - 解放双眼，耳听大事，昨夜今晨语音播报全新上线！
新增：功能 - 昨夜今晨全新分享海报图
修正：功能 - 评论管理，被回复评论图片预览显示错乱问题
修正：功能 - 新闻日历当日新闻列表加载可能崩溃问题
修正：功能 - iOS 16.4 以上系统文章页长按「搜索网页」菜单不显示问题
修正：界面 - 关闭系统动态效果后，评论框键盘显示错位问题
修正：界面 - 图赏文章描述文字可能不显示问题
修正：界面 - 直播列表图片标签文字可能不显示问题
其他说明
1、华为的鸿蒙 OS 3.0 正式版已经面世，做了很多底层的革新，开发方式也有大变化。IT之家还在继续观察和测试，再决定 IT之家鸿蒙OS版本的进化计划；
2、macOS 同功能版本 8.65 需要一段时间来做适配，暂时还未上架；
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