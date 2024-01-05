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可日行 3 万步，滑轮鞋 Moonwalkers X 亮相 CES：行走速度快 250%

2024/1/5 12:24:16 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 1 月 5 日消息，Shift Robotics 近日发布新闻稿，宣布将在 CES 2024 大展期间展示最新 Moonwalkers X 滑轮鞋，上市后主要面向需要经常步行的外卖、快递、仓储人员、户外员工等等。

Moonwalkers X 底部配有 6 个滑轮，相比较前代 Moonwalkers（有 10 个）有所减少，不过通过整合 AI 技术，每秒测量你的步幅 100 次，从而更贴合用户行走习惯，加速行走速度。

官方表示用户穿上 Moonwalkers X 之后，速度比正常行走快 250%，以需要频繁走动的仓储人员为例，每天可以轻松行走 3 万步。

Moonwalkers X 配有 AI 检测功能，在检测到用户在上下楼梯的时候，就会自动卡住轮子，每只鞋不到一磅重，并且在控制、安全和灵活性方面进行了全面改进。

Moonwalkers X 还增强了减震功能，基于数千名 Moonwalkers 用户的数据，改善了滑轮鞋的减震效果，从而有更舒适的穿着体验。

IT之家查询相关报道，并未发现 Moonwalkers X 售价信息，不过  Moonwalkers 鞋子售价为 1400 美元。

相关阅读：

售价 1400 美元，这双鞋子能让你行走速度提高 250%

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关键词：AICES 2024

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