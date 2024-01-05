消息称索尼 PS5 Pro 游戏机今年第三季度末发布，不会在 CES 2024 中亮相

IT之家 1 月 5 日消息，外媒 insider-gaming 负责人 Tom Henderson 昨日在 X 平台发布贴文，宣称索尼将在今年第三季度末公布 PS5 Pro 游戏机。

据悉，近期有传闻称索尼可能会在 CES 2024 上公布 PS5 Pro，而 Tom Henderson 驳斥了这种观点。他表示：“就我个人来看，索尼不可能提前 9-10 个月公布新机，这会阻碍目前 PS5 Slim 的销售。我更倾向于索尼会在第三季度末有所公告。”

IT之家注：索尼在去年推出了 PS5 Slim 游戏机，相对于原版 PS5 体积减少 30%，存储空间扩大至 1TB，并改用了“可拆卸光驱”设计，但性能与初版 PS5 大致相同，国行版目前已经上市，数字版售 2999 元，光驱版售 3599 元。

▲ 图源 索尼官方旗舰店

另据此前报道，索尼 PS5 Pro 在软件层面有望搭载“专属 DLSS”功能，这款游戏机在硬件方面也有多项参数信息流出：

ResetEra 论坛上一位成员公布了 PS5 Pro 游戏机的 SoC 数据，该游戏机的 SoC（Viola）基于台积电 N4P 制造，属于 GFX1115，维持 Zen2 架构从而与现款 PS5 保持兼容，但峰值频率可达 4.4GHz。其中每个核心都具有 64KB 的 L1 缓存、512KB 的 L2 缓存以及 8MB 的 L3 共享缓存（每 CCX 含 4MB）。 可靠消息源 Kepler 也在 X 平台表示，索尼 PS5 Pro 所用 SoC Viola 共有 64 个 CU，不过实际启用了 60 个 CU。

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