鼓励铁路与城市轨道交通、民航、道路、水路等安检互认，新规 2 月 1 日起施行

IT之家 1 月 5 日消息，据交通运输部网站 1 月 3 日消息，《铁路旅客运输安全检查管理办法》已于 2023 年 12 月 1 日经第 27 次部务会议通过，现予公布，自 2024 年 2 月 1 日起施行。

官方解读称，社会公众对铁路运输服务提出新要求新期盼，有必要坚持问题导向、立足为民服务，着力解决社会关注、旅客关心的安全检查难点问题；在确保安全的基础上，提升铁路运输服务标准化、专业化、便利化水平。

IT之家附主要变更内容：

（一）进一步压实铁路运输企业主体责任。明确铁路运输企业是铁路旅客运输安全检查的责任主体，进一步细化其在安全检查设备、视频监控设备、安全检查人员教育培训和健康保护、安全检查工作信息化等方面的具体要求，确保旅客运输安全。

（二）进一步完善铁路旅客运输各环节安全检查工作。

一是完善安全检查方式，实行安检设备和人工检查相结合，同时增加安全检查通道开放数量、站内中转换乘可不再实施安全检查、重点旅客优先检查等规定，既加强全方位安全检查，确保旅客进站安全，又为旅客提供便利。

二是对乘降所、铁路无轨站和进入安全检查区域的商品、其他进站人员等安全检查工作提出要求，明确随旅客列车运输的包裹参照本办法执行，堵住安全检查漏洞。

三是鼓励铁路与城市轨道交通、民航、道路、水路等有序衔接，实现安检互认，避免重复安全检查。

（三）进一步明确禁限物品处置措施。

一是明确发现禁止托运和随身携带物品时应当采取先期处置措施。

二是明确发现旅客携带禁止随身携带但可以托运物品，或者超过规格、数量限制随身携带物品时采取的措施。

三是明确铁路运输企业应当将发现的枪支子弹、爆炸物品、管制器具等物品按照国家有关部门的规定处理。

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