科技昨夜今晨 0104：十一部门开展“信号升格”专项行动；铁路 12306 手机 App 推出购票预填功能；三星官宣 Galaxy S24 系列手机 1 月 18 日发布

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 1 月 4 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1、Unpacked 2024 定档：三星官宣 Galaxy S24 系列手机 1 月 18 日发布，号称“开启移动 AI 新时代”

三星官方正式官宣将于北京时间 1 月 18 日凌晨 2 点在圣何塞举办 Unpacked 2024 发布活动，slogan 为“开启移动 AI 新时代”。>> 查看详情

2、小鹏汇天飞行汽车目标 2025 年第四季度量产，广东小鹏负责组装

小鹏汽车在港交所发布公告，于 2024 年 1 月 2 日，广东小鹏与广东汇天订立合作框架协议，据此，广东小鹏及广东汇天同意在飞行汽车的研发、制造、销售及售后服务方面进行合作，广东小鹏将为广东汇天提供研发服务、技术咨询服务及销售代理服务。>> 查看详情

3、铁路 12306 手机 App 推出购票需求预填和火车票起售提醒订阅功能

据中国铁路微平台官方消息，自 1 月 3 日零时起，铁路 12306 手机客户端推出购票需求预填和火车票起售提醒订阅两项新功能，旅客通过铁路 12306 官方平台购票将更加方便快捷。

目前，火车票预售期为 15 天。购票需求预填功能上线后，旅客可于车票起售当日，预先填写乘车人、车次、席别等信息，在车票开始发售时一键提交订单并完成支付。>> 查看详情

4、网易游戏：首批 34 款试点产品已完成“未成年人模式”部署，提供三大防护功能

网易游戏 1 月 3 日发布公告，为积极响应、落实《未成年人网络保护条例》，网易游戏全线产品将在防沉迷系统基础之上，全面增设“未成年人模式”，目前 34 款首批试点产品已完成“未成年人模式”部署，将为用户提供一键内容屏蔽、“网易家长关爱平台”管理、防网络欺凌三大防护功能选项。>> 查看详情

5、Steam 平台 2023 年共发行 14533 款游戏创历史新高，同比 2022 年增长 15.3%

SteamDB 数据统计网站 1 月 2 日发布了一系列游戏统计信息，其中显示 2023 年 Steam 平台共发行 14533 款游戏创下历史新高，相比 2022 年的 12562 款增加 1971 款，增幅约 15.6 %。从数据图表中注意到，2023 年 Steam 平台共发行 14533 款游戏，相比 2022 年的 12562 款增加 1971 款，增幅约 15.6 %。>> 查看详情

6、TechInsights：华为鸿蒙 HarmonyOS 今年将取代苹果 iOS 成为中国第二大智能手机操作系统

TechInsights 预测，2024 年全球智能手机销量将同比反弹 + 3%。安卓和苹果 iOS 将继续在全球范围内保持双雄地位，但在中国市场上的份额将被华为鸿蒙操作系统蚕食。>> 查看详情

7、奇瑞风云 A8 上市：搭载 1.5T 插混动力、综合续航超 1400 公里，11.99 万元起

奇瑞汽车旗下新能源车型风云 A8 1 月 3 日晚正式上市。风云 A8 是奇瑞风云序列首款量产车型，该车采用了奇瑞自主研发的鲲鹏超能混动 C-DM 系统，由第五代 ACTECO 1.5TGDI 高效混动专用发动机、无极超级电混 DHT、混动智电管理系统组成，拥有 127km 的纯电续航和超过 1400km 的综合续航。新车共推出 4 款车型，售价区间为 11.99 万元-14.99 万元，下定支付 2000 元购车抵扣 10000 元。>> 查看详情

8、从业人士称华为鸿蒙智行对线上引流依赖“没那么深”：有门店不到一成用户靠线上线索买车

华为官方早些时候作出了回应：由于鸿蒙智行与部分平台会员门店业务原合作协议到期，在新的商务洽谈达成一致前暂缓会员门店业务合作，其他合作业务仍正常进行。>> 查看详情

9、赵明：荣耀不可能再成为华为了，和余承东是君子之争

1 月 3 日，荣耀 CEO 赵明在微博上发布了和主持人窦文涛的对谈视频 ——《赵明 X 窦文涛对谈上篇・杀死昨天的自己》。赵明在视频中称，华为的核心价值观在荣耀保留了下来，但荣耀不可能再成为华为了。>> 查看详情

10、十一部门开展“信号升格”专项行动，实现 4G 和 5G 信号显著增强

工业和信息化部等十一部门发布关于开展“信号升格”专项行动的通知。通知的主要目标是实现移动网络（4G 和 5G）信号显著增强，移动用户端到端业务感知明显提升，资源要素保障更加有力，监测评估能力持续增强，为广大用户提供信号好、体验优、能力强的高品质网络服务。>> 查看详情

11、前网之易负责人张栋回应暴雪国服回归进度：暴雪中国发言最准确但无人相信

网易前高管张栋（@继续扫地的咚咚）1 月 3 日针对暴雪国服回归进度的问题进行回应称，“目前为止所有的发言里最准确的是暴雪中国，搞笑的是没有人相信他们。”>> 查看详情

12、《咬文嚼字》公布 2023 年十大语文差错：含写错“账号”、读错“卡脖子”等

据咬文嚼字官微，经过公开征集、专家评选、媒体投票等程序，《咬文嚼字》编辑部评选出了“2023 年十大语文差错”。>> 查看详情

13、央视披露我国航母福建舰新画面，三条电磁弹射轨道清晰可见

据央视军事放出的视频，在 1 月 2 日晚播出的《新闻联播》中出现了航母福建舰的最新画面，可以清晰地看到三条电磁弹射轨道。从官方披露视频还可以看到，福建舰的尾部甲板有一架全尺寸模型的折叠机翼舰载机，也能大致估算一下后续能搭载多少架舰载机。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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