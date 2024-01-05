史上最贵捆绑包，游戏《星际公民》推出售价 4.8 万美元的飞船包“Legatus 2953”

IT之家 1 月 5 日消息，《星际公民》是著名的“卖船神教”众筹游戏，本作需要花费真金白银购买飞船后才能游玩，游戏开发商 CIG（Cloud Imperium Games）也通过这种卖船方式获利甚丰。

▲ 玩家需要前往《星际公民》的“Pledge Store”商店购买飞船后才能游玩本作

这款游戏每年都会推出一个“完整大船包”，收录了游戏自推出至当年所有的内容，由于《星际公民》每年都会加入不少飞船及车辆，所以这款“完整大船包”的价格只会越来越贵。

目前 2023 年度船包“Legatus 2953”已经出炉，售价为 4.8 万美元（IT之家备注：当前约 34.4 万元人民币），其中包含已推出的 221 艘飞船、画饼的概念飞船、车辆、涂装、衣服、模型物件、单机版《42 中队》游戏等内容。

作为比较，2021 年版本的船包售价 4 万美元（当前约 28.7 万元人民币），2022 年版本售价 4.2 万美元（当前约 30.1 万元人民币）。

此外，这款“完整大船包”也并非“想买就买”，有意购入大船包的用户需要先在《星际公民》中消费 1000 美元（当前约 7170 元人民币），进入俗称的“千刀俱乐部”后，才能获得这款船包的购买权限。

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