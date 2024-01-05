微软应用商城更新：浏览或搜索时可试玩游戏

IT之家 1 月 5 日消息，微软邀请 Canary 和 Dev 频道的 Windows Insider 项目成员，测试 Microsoft Store 最新 22312.xxxx.x 版本，新版中重点增强了 Instant Arcade 游戏功能。

微软于去年 9 月推出该功能，可以让玩家在不下载游戏的情况下，提前试玩部分游戏内容。微软在去年 12 月还开辟专有的 Arcade，而在最新版本中，微软进一步增强了相关功能。

IT之家附上本次更新内容如下：

浏览和搜索时打开 Instant Arcade 游戏

微软几个月前宣布了 Instant Arcade，能够让玩家在不下载的情况下玩这些游戏。

而现在用户可以在浏览或者搜索结果中直接启动这些游戏。玩家只需将鼠标悬停在 Instant Arcade 游戏上，然后点击“立即游戏”按钮。

应用程序安装通知：

玩家选择从 Microsoft Store 开始下载后，将在您的应用程序安装完成并可以使用后通知玩家，玩家在商店的设置页面中切换此功能。

改善安装游戏时搜索和浏览体验

在 Microsoft Store 安装游戏或者应用时，优化了在搜索和浏览时的速度，让动画更加流畅和无缝。

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