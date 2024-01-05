用 AI 重新定义搜索，Perplexity 完成 7360 万美元 B 轮融资：贝索斯等大佬和英伟达参投

IT之家 1 月 5 日消息，Perplexity AI 近日发布公告，表示完成 B 轮融资，成功筹集 7360 万美元（当前约 5.28 亿元人民币），众多大佬纷纷为这个明星公司站台。

完成本次融资后，公司估值达到 5.2 亿美元（当前约 37.28 亿元人民币），累计融资额超过了 1 亿美元（IT之家备注：当前约 7.17 亿元人民币）。

本轮融资由 IVP 领投，不过新增了一大批投资者，包括亚马逊创始人杰夫・贝索斯、前 GitHub CEO 奈特・弗里德曼、企业家托比・卢特克等等，此外英伟达、Factorial Funds 和 Kindred Ventures 等企业也纷纷投资。

在本轮融资之后，IVP 的常务合伙人卡克・威廉姆（Cack Wilhelm）将加入 Perplexity 董事会，帮助公司有效利用资金。

Perplexity AI 成立不到 2 年时间，目前工作人员不超过 40 人。他们现在总部依然还位于旧金山的一个联合办公空间内。

Perplexity AI 提供类似于 Google Search 和 Bing Search 的搜索服务，用户可以用自然语言输入问题，可以获得类似于 ChatGPT 的答案。

用户还可以使用 Focus 按钮精确搜索，从学术论文、WolframAlpha、YouTube 或 Reddit 获取答案，如果您希望借助 AI 获取一些写作或代码，也有相应的选项。

虽然相比谷歌来说，Perplexity AI 现在的用户规模还非常小。但是他们所能提供的用户价值和体验却让一众大佬都看好它未来的发展。

对此，Perplexity 创始人兼首席执行官 Aravind Srinivas 表示，他们的优势在于充分利用人工智能技术的进步，在回答搜索查询时提供直接答案，而不是网站链接，从而不会像谷歌等大公司那样受到某些限制。

Srinivas 表示，“如果你能直接回答别人的问题，就没人需要那 (通过传统搜索给出的) 10 条蓝色链接了。”

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