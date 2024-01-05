索尼全画幅微单旗舰相机 A9 III 上架预售：首发全域快门，44999 元

IT之家 1 月 5 日消息，索尼在去年 11 月发布了全画幅微单相机 A9 III，在该系列中首次采用全局快门，连拍速度达每秒 120 张。该机现已在京东开启预售，单机身售价 44999 元。

IT之家附索尼 A9 III 官方介绍如下：

Alpha 9 III 是索尼首款搭载全域快门全画幅影像传感器的相机，能够在无果冻效应且无黑屏的情况下实现约 120 张 / 秒高速连拍。

Alpha 9 III 采用了新开发的索尼首款全画幅全域快门影像传感器，约 2460 万有效像素 Exmor RS CMOS，内置高速缓存，结合新的 BIONZ XR 影像处理器可实现支持 AF / AE 跟踪的约 120 张 / 秒无黑屏高速连拍。

Alpha 9 III 配备了 759 个相位检测自动对焦点，覆盖约 95.6% 取景范围，内置的 AI 智能芯片，支持视频与照片拍摄时高精度实时识别、跟踪对焦各种主体。Alpha 9 III 还支持约 8 级 5 轴防抖效果。

得益于全域快门的高速性能，Alpha 9 III 的最高快门速度可达 1/80000 秒（连拍时为 1/16000 秒），可拍摄高速题材且无果冻效应的影像，配合 HVL-F60RM2 和 HVL-F46RM（需另购）等兼容的索尼闪光灯拍摄，闪光同步可实现高达 1/80000 秒的快门速度。以往的拍摄场景下，若快门速度高于闪光灯同步速度，进光量会急剧下降，但搭载了全域快门的 Alpha 9 III，可以轻松突破闪光同步速度限制，拍摄传统闪光模式难以捕捉的场景。此外，在 LED 灯照明环境下拍摄静态照片或动态视频时，高频防闪烁功能可以通过微调快门速度以匹配频闪频率，从而显著减少高频闪烁问题。

Alpha 9 III 具备延迟释放 / 即时显示可选功能，用户可设置延迟快门释放或依据取景器 / LCD 液晶屏即时拍摄显示。新的预拍摄功能支持记录按下快门前最多 1 秒的瞬间。新增的“连拍速度加快”功能以及增强的持续连拍能力能够可靠地捕捉重要瞬间。凭借大容量缓存和更高的处理速度，Alpha 9 III 让用户能够以 30 张 / 秒的速度连续拍摄约 390 张精细 JPEG 格式照片。

可设置的对焦点尺寸从之前的 S、M 和 L 尺寸扩展至从 XS 到 XL。预设对焦 / 变焦功能支持将预设对焦和变焦设置存储在相机中，在需要时快速调用。新增了自定义白平衡捕捉框尺寸选择（机内功能：WB 拍摄帧尺寸），以便更精细地进行白平衡自定义设置。Alpha 9 III 还升级了其他功能，例如最新的自动对焦算法，可在 AF-S 模式（等效 ISO 100，F2.0 镜头）下实现低至 EV-5 的高精度自动对焦，并可在 F22 光圈时支持自动对焦连续拍摄，同时支持将多张连续拍摄的照片合成高质量影像的 RAW 降噪功能。

Alpha 9 III 采用的全域快门影像传感器可拍摄无果冻效应的视频和照片，例如，用户可以轻松地实现在移动车内拍摄车外快速移动的物体且无果冻效应。该相机是 Alpha 系列中第一款支持无裁切 4K 120p 高帧率视频录制的相机。此外，Alpha 9 III 还可通过 6K 超采样拍摄高分辨率的 4K 60p 视频。

Alpha 9 III 具备源于索尼 CineAltaV 2 电影摄影机的 S-Cinetone 色彩模式，通过自然的中间色调展现电影质感的自然健康肤色，让用户获得更加出色的电影效果。Alpha 9 III 配备了可呈现丰富动态范围的 S-Log3 模式，并且在 Log 拍摄模式下，用户可以直接在相机取景器上监看预先导入的 LUT 效果，Alpha 9 III 也支持为视频创作者开发的移动应用程序“Monitor & Control”。

此外，索尼倾听专业摄影师的反馈，满足用户对于专业操控和可靠性的需求。握柄形状更符合人体工学设计，即使在搭配长焦镜头或长时间使用时也能实现轻松握持。

Alpha 9 III 新增“播放筛选条件”功能，用户可在回看时高效地选择连拍的影像；同时可自定义回看筛选条件，在影像回看期间进行保护、智能手机传输和 FTP 传输等操作。

相机背面配备了语音备忘录专用麦克风，靠近嘴部的内置麦克风即使在嘈杂的环境下也能清晰录制音频，且录制的音频数据可与影像一起通过 FTP 传输。此外，该相机支持设置多达 20 个 IPTC 元数据预设，方便用户在传输数据时快速嵌入。

Alpha 9 III 的数据传输速度最高可达 Alpha 9 II 的约两倍。5 GHz 通信为需要通过 FTP 即时传输的新闻和体育摄影师以及演播室提供了高效性和稳定性。此外，Alpha 9 III 配备的双卡槽均支持 CFexpress Type A 和 UHS-II 高速 SD 存储卡。

相机支持专业移动应用程序“Transfer & Tagging”可加快影像传输工作流程，而 “Remote Camera Tool”应用程序则支持使用有线 LAN 从电脑进行遥控拍摄。配合将于 2024 年春季推出新版本的“Camera Remote SDK”，可实现远程遥控和参数设置。

Alpha 9 III 也计划通过相机固件更新 14 增加更多功能，如支持 FTP 可操控性、跨存储卡连续回放以及 C2PA 格式支持等。

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