巨头联手打击 AI 造假：尼康索尼佳能相机将嵌入照片防伪技术

IT之家 1 月 2 日消息，2023 年，各种虚假照片充斥网络。在与深度伪造（deepfake）的持续斗争中，相机巨头尼康、索尼和佳能即将推出新技术，让照片的来源变得更容易验证。

图源 Pixabay

据日经亚洲报道，这三家日本相机制造商将允许摄影师通过相机本身的技术嵌入数字签名。这些签名包含摄影师姓名、拍摄日期、时间和地点等信息，然后可以通过一个名为 Verify 的免费网络应用程序进行认证，该应用程序由一个由媒体机构、相机制造商和科技公司组成的全球联盟推出。

如果图像由人工智能生成或由真实的照片篡改而来，Verify 会将其标记为“无内容凭证”。

预计这项新技术将在今年推出，索尼率先出击，承诺在“2024 年春季”为其三款专业级无反相机推出固件更新，但没有提及哪些型号将获得这个数字签名技术。

佳能也将稍晚在其部分专业机身上提供这项技术，并可能在 2024 年发布的新款相机中提供。佳能还将发布自己的应用程序，能够判断图像是否由人拍摄还是由人工智能生成。

索尼和佳能都在考虑为视频提供类似的认证功能，但截至IT之家发稿时还没有公布相关细节。尼康则计划在其所有无反相机上推出这项功能，但目前尚未公布更新时间表。

值得一提的是，徕卡 M11-P 的设置中已经内置了一项名为“内容凭证”的功能，启用后可以将设备、所有者、日期和时间等信息嵌入图像。

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