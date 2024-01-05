七彩虹隐星 P15 TA 游戏本上架：i7-13650HX+RTX4070，首发 6999 元

IT之家 1 月 5 日消息，七彩虹隐星 P15 TA 游戏本现已上架京东平台并开启预约，配备 i7-13650HX 处理器 + RTX4070 显卡，首发价 6999 元。

据介绍，这款产品搭载的英特尔酷睿 i7-13650HX 处理器具有 14 核心、20 线程，睿频频率至高可达 4.9GHz，显卡为 RTX 4070（140W 峰值功耗），配备 16GB DDR5 双通道内存（IT之家注：支持拓展至 64GB）、512G SSD 高速固态（预留两个 M.2 2280 PCIe 扩展）。

此外，该产品配备 15.6 英寸 IPS 显示屏，分辨率为 2560*1440，支持 165Hz 刷新率、100% sRGB 色域。该产品还配备双涡轮散热以及 6 根散热铜管，支持性能模式、娱乐模式、安静模式。机身侧面配备 USB3.2 Gen 1、耳机接口、USB3.2 Gen 2、RJ-45 网络接口、HDMI 接口等。

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