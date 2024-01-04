索尼互娱前高管：游戏制作成本上升预计将成为今年热门话题

IT之家 1 月 4 日消息，索尼互娱美国分部前首席执行官 Shawn Layden 日前在 X 平台转发了一条有关游戏制作成本的帖子，并称“我估计，2024 年我们会听到很多关于这个话题（指游戏成本上升）的讨论”。

他转发的这则帖子称“很难不支持 Shawn Layden 关于 3A 大作不再具有可持续性的说法”。原推主还以《漫威蜘蛛侠 2》为例，指出当前一些 3A 大作的预算已经超过了部分电影大片，PS5 上《漫威蜘蛛侠 2》的制作成本就已经超过了 3 亿美元（IT之家备注：当前约 21.48 亿元人民币）。

原推主还称，按照目前的发展轨迹，下一代游戏的制作预算可能达到 5 亿美元（当前约 35.8 亿元人民币）。

事实上，已经有不少游戏公司的高管提出了当前游戏定价“太便宜”的观点，不过他们都有不同的理由。

综合IT之家此前报道，Take-Two 的首席执行官 Strauss Zelnick 去年 11 月曾告诉投资者，公司对娱乐产品定价的计算单位是“预期娱乐使用价值”，也就是预期小时数乘以每小时的价值，再加上用户在拥有游戏时感知到的终端价值。”“按照这个标准来看，我们的作品售价依旧是非常非常低。”

卡普空社长辻本春弘也在去年的东京电玩展期间表示，“我个人觉得游戏价格太低了。”“现代游戏开发成本比红白机（NES）时代高出了大约 100 倍，但是软件的价格没有涨那么多。”

他还表示，“为了吸引有才华的人才，也有必要提高工资。考虑到整个行业的工资都在上涨，我认为提高游戏单价是一种健康的商业方式。”

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