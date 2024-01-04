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微星泰坦 17 2024 游戏本上架：新 CPU + RTX 4060 / 4070 / 4080

2024/1/4 19:02:52 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 4 日消息，微星泰坦 17 2024 系列游戏本现已上架，今晚 8 点开启预约，1 月 9 日开卖。微星泰坦 17 2024 系列游戏本预计将搭载英特尔下周发布的 i9-14900HX 旗舰处理器，RTX 4060 款售价 12199 元，RTX 4070 款售价 13999 元，RTX 4080 款售价 19999 元。

IT之家整理微星泰坦 17 2024 游戏本参数如下：

微星泰坦 17 2024 游戏本预计将搭载 i9-14900HX 处理器，8 大核 + 16 小核心，双 P 核睿频 5.8GHz，全 P 核睿频 5.2GHz；RTX 4060 和 RTX 4070 配置整机性能释放 215W，RTX 4080 配置整机性能释放 250W。

屏幕方面，该系列游戏本配备 17 英寸 2560*1600 屏，刷新率达到 240Hz，色域为 100% DCI-P3。

其他方面，这款游戏本配备双风扇 + 6 热管，支持 PCIe 5.0 SSD，搭载 90Wh 电池，接口包括雷电 4、SD 卡槽、HDMI 2.1 等。

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关键词：微星泰坦游戏本

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