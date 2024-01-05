飞利浦 32 英寸 4K 智慧显示器 32E1S5900 上架：安卓 / 显示双模式，首发到手 1999 元

IT之家 1 月 5 日消息，飞利浦的显示器新品 32E1S5900 今天晚上 8:00 要开启预售了，这款显示器采用 4K 分辨率，内置安卓 9.0 操作系统，到手价不高于 1999 元。

IT之家汇总这款显示器信息如下：

这款显示器支持 4K / HDR 超清画质，官方称最佳分辨率为 3840×2160（60Hz），可提供安卓系统 / 显示器两种模式，内置了 2G 运行内存 + 16G 存储空间。

同时，该显示器可提供涵盖电视、教育、少儿、影视剧、动漫、综艺等多种网络资源，配套软硬件为安卓 9.0 操作系统、Wi-Fi 5、蓝牙 5.0，可配合遥控器上的语音键完成搜片、调音量等操作。

该显示器支持 HDR10 技术，拥有 10bit 色深，内置两个 5W 立体音响，同时也支持镜像 / DLNA 无线投屏、Type-C 直连投屏，号称支持全域主流设备系统。

接口方面，其配备有 65W 的 Type-C 接口，可直连主流笔记本、手机产品，并能为移动设备提供反向充电。除此之外，该显示器配有两个 HDMI 2.0 接口、两个 USB 2.0 接口。

此外，该显示器前置 LightSensor 感光芯片，可根据环境明暗变化动态调整屏幕亮度，配有低蓝光技术和 Flicker-free 不闪技术。

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