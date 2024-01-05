欧盟反垄断主管下周访美：拟会见苹果、英伟达等科技巨头 CEO，讨论数字监管与竞争政策

IT之家 1 月 5 日消息，据路透社报道，欧盟反垄断主管玛格丽特・维斯塔格今日表示，她将于下周在美国会见苹果公司、谷歌母公司 Alphabet、博通、英伟达等科技巨头的 CEO。

维斯塔格的顾问克里斯蒂娜・艾伯格披露了具体行程：她将在当地时间下周四、周五在旧金山和帕洛阿尔托陆续会见蒂姆・库克、桑达尔・皮查伊、黄仁勋等人。

同时，她的行程还包括会见 OpenAI 首席技术官米拉・穆拉提和首席战略官杰森・权。此次会面将重点讨论欧洲的数字监管和竞争政策。路透社援引知情人士报道称，欧盟委员会可能会在本月征求竞争对手和客户的反馈意见。

在此之前，苹果曾提出开放 iPhone 手机的 NFC 功能，以应对欧盟对 Apple Pay 的反垄断调查，IT之家针对此事已有详细报道。苹果当时的提议旨在“摆脱监管机构的担忧”，而非接受欧盟反垄断指控。

欧盟从 2022 年起开始指控苹果公司，声称苹果公司限制竞争对手访问自家 iPhone 的 NFC 功能，只有 Apple Pay 才能调用 NFC 支付系统，这导致苹果公司赋予了自己支付“特权”，阻止了对手在移动支付领域展开竞争。

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