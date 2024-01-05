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二连涨：苹果美国上调 Apple Card Savings Account 利率至 4.35%

2024/1/5 11:32:32 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 1 月 5 日消息，苹果公司今天通知美国 Apple Card Savings Account，表示储蓄账户年利率从 4.25% 上调至 4.35%，距离上次调价（12 月 21 日）仅相隔 15 天。

Savings 是苹果和高盛合作推出的储蓄账户，目前仅在美国地区上线。不过目前苹果和高盛正在谈“分手”计划，苹果公司目前正在寻觅新的合作伙伴，IT之家此前报道称摩根大通可能会接手。

Apple Card 用户可以通过 iPhone 钱包应用，开设高收益储蓄账户（Savings Account），并开始从他们的 Daily Cash 余额中赚取利息。用户还可以通过关联的银行账户或从他们的 Apple Cash 余额中存入储蓄账户的个人资金赚取利息。

4.35% 的年化收益率远优于行业平均水平，但仍低于其他高收益储蓄账户，例如高盛（Goldman Sachs）通过其内部的 Marcus 储蓄账户提供 4.50% 的年利率。

相关阅读：

4.25%，苹果美国上调 Apple Card 储蓄账户年利率

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关键词：苹果

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