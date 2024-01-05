苹果供应商 TDK 押注新电池，目标改变智能手机市场格局

IT之家 1 月 5 日消息，苹果供应商 TDK 近日发布新闻稿，成功研制出新型电池，其容量比传统石墨阳极电池高出 10%。

图源：TDK

行业研究有更加乐观的预期，认为新型电池在相同体积下，容量可以提高 40% 以上。IT之家注：该数据源自彭博社报道，但文章中并未提及实现 40% 的目标时间。

东洋证券分析师安田秀树认为，这款电池有广泛的应用前景，适用于移动游戏设备、可穿戴设备和人工智能相关的前沿设备上，缩小电池尺寸、延长续航表现。

分析人士认为荣耀 Magic V2 手机就使用了 TDK 研制的最新电池，从而在折叠形态下做到了 9.9mm 的厚度。荣耀官网称其手机采用硅碳双电池，在中国和亚洲市场与华为、OPPO 和小米展开竞争，该公司拒绝对其供应商置评。

TDK 株式会社社长兼首席执行官斋藤升（Noboru Saito）表示：

我们需要假设其他公司会进入这个领域，我们需要开发下一个，接着下一个，技术来区分我们自己，保持我们的领先优势，这项技术还有进一步发展的空间。

斋藤升预计未来几年新产品在公司智能手机电池总销量中所占的比例将达到两位数，而目前这一比例还不到 5%。

TDK 于 2005 年收购了曾斌创立的 ATL，并将其生产扩展到智能手机市场，赢得了苹果和三星电子等大客户。

ATL 新生的电动汽车电池业务于 2011 年分拆给总部宁德时代，ATL 现在与其拥有两家合资企业，生产用于家用储能、摩托车和工业机器的可充电电池和电池芯。

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