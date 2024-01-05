科勒发布 PureWash E930 智能马桶盖：支持语音控制、App 互联

IT之家 1 月 5 日消息，卫浴厂商科勒日前宣布将参与 CES 2024，届时将展示一款智能马桶盖新品 PureWash E930。这款马桶盖支持语音控制和 App 互联功能，能够将传统马桶变成更为智能的马桶。

据介绍，这款马桶盖与亚马逊 Alexa 和谷歌的 Google Home 兼容，用户可通过手机内置的语音助手完成控制，实现清洗、热风烘干或紫外线清洁功能。同时，它还拥有配套的“Kohler Konnect”应用程序，用户可以自定义自己的使用偏好和多种预设。

IT之家汇总这款智能马桶盖其他信息如下：

这款马桶盖配有一个遥控器，同时支持坐垫加热，并提供多挡可调的水温、水压以及喷射模式：包含较为柔和的儿童模式、具有最大压力的“增强”模式、摇摆喷射或脉冲清洗模式。

同时，它还支持 LED 感应夜灯，便于用户夜间如厕。据官方介绍，这款马桶盖可适配大多数的椭圆形马桶。

这款马桶盖还支持持续的热水冲洗，号称水流“即用即热”。此外，它还能够根据用户习惯来智能识别除菌的时间段。

PureWash E930 现已在海外接受订购，后续也将会进入国内市场。

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